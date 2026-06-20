Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales

Ni situación de abandono ni problemas estructurales que conlleven la urgencia de una actuación sobre uno de los símbolos más reconocibles de Gijón: La Escalerona. Así contestaba en comisión el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, a las denuncias formuladas por la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez, respecto a la situación de la escalera monumental de la playa de San Lorenzo. Unas acusaciones sobre su mal estado y falta de acción municipal en su mejora que le fueron duramente reprochadas por Villoria al tiempo que adelantaba que el equipo de gobierno tiene entre manos el impulso a un proyecto de restauración que defina las actuaciones a ejecutar en esa pieza clave del patrimonio local. Una rehabilitación sobre patologías de carácter superficial y que se encarará el año que viene.

Pérez denunciaba como ejemplo de la desidia del gobierno hacia La Escalerona y su conservación que nada se supiera aún del estudio que el gobierno había anunciado en marzo de 2024 para determinar si la obra el arquitecto municipal Avelino Díaz Fernández-Omaña fechada en 1933 necesitaba de una rehabilitación a fondo o un plan de mantenimiento.

Ese estudio no llegó a encargarse ya que los propios técnicos municipales determinaron tras analizar la pieza que no había ningún problema estructural que pusiera en peligro la estabilidad de la escalera. Solo deficiencias superficiales. En ese contexto el equipo de gobierno se decantó por plantear de manera directa un proyecto de restauración que incluyera tanto un análisis de patologías como una propuesta de actuación. Sí reconoció Villoria ante los ediles presentes en la comisión que la operación iba con algo de retraso sobre el cronograma que se había pensado inicialmente.

En todo caso ya están elaborados los pliegos de cara a licitar en breve un contrato menor que permita impulsar ese proyecto, cuya ejecución se haría en 2027 y que dejaría La Escalerona en perfecto estado de revista. La intención municipal es contar para el diseño de la actuación con personal especializado en este tipo de restauraciones y blindar en la propuesta las condiciones de los materiales que se podrán utilizar en la reparación para garantizar que no se afecta su valor patrimonial.

No hay que olvidar que La Escalerona –además de ser imagen representativa de Gijón y motivo de cariño para los gijoneses– cuenta con un nivel de protección integral dentro del Catálogo Urbanístico, lo que supone que cualquier intervención sobre la construcción deberá conservar su estado original de acuerdo con la documentación y planos que obran en el Archivo municipal. También está incluida en el inventario de edificios del Docomomo por su valor.

La última gran reforma de La Escalerona tuvo lugar en el año 2002 y de ella se encargó Miguel Díaz Negrete, arquitecto, hijo del autor y quien había dado la voz de alarma sobre su mal estado. En julio de 2023 llegarían las celebraciones por su 90 cumpleaños y solo hace unos meses, en enero, tuvo lugar la última intervención en el monumento con la renovación del sistema del reloj, que estaba dando fallos.

Del "cohousing" a los bonsais

El debate sobre La Escalerona se planteó en la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente donde había registrado una iniciativa el PSOE. Mismo grupos municipal que se interesó por la situación del proyecto de "cohousing" que se quiere desarrollar en Gijón, y que ha generado polémica en la parroquia de Cabueñes donde se ubica una de las parcelas que se ha mirado para acoger la propuesta. El equipo de gobierno defiende que no hay aún ninguna decisión firme ni sobre la iniciativa ni sobre la ubicación. "Una respuesta decepcionante", explicó el edil socialista Tino Vaquero. También había denunciado el PSOE la situación de abandono de la colección de bonsais del Jardín Botánico. Problemas internos en la empresa encargada de su cuidado, dentro de un contrato de mantenimiento de zonas verdes, hizo que la técnica responsable se fuera y la colección pasará al cuidado de un jardinero municipal. El Botánico de Gijón ha contactado con el Botánico de Madrid para solicitar asesoramiento y formación de cara al óptimo mantenimiento de los 14 ejemplares.