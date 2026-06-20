Percebes y "De Pura Madre", pareja ideal en Ataulfo

Numerosos motivos son los responsables de que Casa Ataulfo sea uno de los establecimientos hosteleros más prestigiosos de la ciudad de Gijón. El principal radica en el sabor de sus pescados y mariscos, frescos, del Cantábrico y "como tienen que ser"

Una variedad que siempre causa sensación es la que conforman los percebes, considerados una auténtica delicia gastronómica. Lo arriesgado de su proceso de recolección, además de su sabor, intenso y salino, hacen que se trate de un manjar muy apreciado. Este fin de semana se podrán degustar en Casa Ataulfo, así como otros pescados y mariscos que habitualmente son parte de la carta de la sidrería.

De pura madre y Sed de PKADO, DOP / Cedida a LNE

Cuando se trata de acompañar a los percebes de Casa Ataulfo, la sidra marca la diferencia. Una opción recomendada pasa por pedir Sed de PKDO de Denominación de Origen, que combina especialmente bien con lo mejor del mar. Sin embargo, "De Pura Madre" es también una posibilidad si lo que se pretende es el maridaje perfecto. De forma temporal, la única sidra sobre la madre con nombre propio, la primera sidra del año, sustituye a JR etiqueta verde. De edición limitada, "De Pura Madre" asegura siempre un culín más.