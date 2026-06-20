Percebes y "De Pura Madre", pareja ideal en Ataulfo
La sidrería destaca por sus pescados y mariscos "como tienen que ser"
A.A.
Numerosos motivos son los responsables de que Casa Ataulfo sea uno de los establecimientos hosteleros más prestigiosos de la ciudad de Gijón. El principal radica en el sabor de sus pescados y mariscos, frescos, del Cantábrico y "como tienen que ser"
Una variedad que siempre causa sensación es la que conforman los percebes, considerados una auténtica delicia gastronómica. Lo arriesgado de su proceso de recolección, además de su sabor, intenso y salino, hacen que se trate de un manjar muy apreciado. Este fin de semana se podrán degustar en Casa Ataulfo, así como otros pescados y mariscos que habitualmente son parte de la carta de la sidrería.
Cuando se trata de acompañar a los percebes de Casa Ataulfo, la sidra marca la diferencia. Una opción recomendada pasa por pedir Sed de PKDO de Denominación de Origen, que combina especialmente bien con lo mejor del mar. Sin embargo, "De Pura Madre" es también una posibilidad si lo que se pretende es el maridaje perfecto. De forma temporal, la única sidra sobre la madre con nombre propio, la primera sidra del año, sustituye a JR etiqueta verde. De edición limitada, "De Pura Madre" asegura siempre un culín más.
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
- Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón
- El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: 'Fue todo muy desagradable
- Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro 'El manual': 'Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación
- Hablan los afectados por el incendio que afectó a varios coches en un parking de Gijón: 'Esto es una vergüenza
- Alarma en Gijón por el incendio de un coche abandonado 'desde hace más de cinco años' que afecta a varios vehículos en un parking
- Lidl abre un nuevo supermercado en Gijón con la creación de hasta 20 nuevos empleos