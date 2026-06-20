El primer capítulo de los debutantes en la Feria del Libro de Gijón: "Es un escaparate"

La Feria del Libro de Gijón (FeLiX) va por su décimo capítulo. Una certamen asentado como epicentro cultural en la ciudad, este año con casi un centenar de casetas dispuestas a lo largo del paseo de Begoña y la calle Francisco Tomás y Valiente. Ahora bien, para algunas editoriales y librerías esta cita marca el debut, el primer episodio. Las horas iniciales transcurren entre el entusiasmo del estreno, las ventas y largas conversaciones con unos lectores que tienen así su toma de contacto con las nuevas propuestas. "Es un escaparate para nosotros", afirman los neófitos literatos.

En nada hará un año del comienzo de la librería gijonesa El Mar de Papel. Al frente está Alberto Rodríguez, que confiesa que para la primera FeLiX hubo "ensayo error" en lo concerniente a seleccionar qué obras llevar. Rodríguez se decantó por autores regionales, por libro-juegos y juvenil y por una retahíla de novelas. "La feria es un impulso para que la gente nos conozca y abrir clientela", sostiene el librero. De momento, el "best-seller" es "Murdoku", de acertijos. También causa furor "La ciudad de la carpa bailarina", un libro-juego "ideal para dejar las pantallas".

A unos metros de distancia, la librería Diocesana, también de Gijón, festeja el estar presente "en uno de los principales eventos" del sector. Ofrece un conjunto de obras especializadas, de nicho. "Son libros religiosos, de espiritualidad, de cultura católica...", explica Roncesvalles Pascual, empleada del negocio. Hay, por supuesto, títulos que abordan al Papa León XIV. "Hay gran expectación por lo que rodea su figura y curiosidad por saber más de él; la carta encíclica publicada antes de su visita a España se está vendiendo mucho", comenta Pascual.

La editorial La Linterna Sorda apuesta por libros de música, libertarios o feministas. "Nuestro lema es ‘Lo real es invisible", asevera el editor Agustín Villalba. Con base en Madrid, la entidad ya ha empezado a desarrollarse en la región. "Estamos contentos con nuestra participación", manifiesta Villalba sobre este debut en la feria gijonesa, una ventana de oportunidad.

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Una decena de editoriales, además del Gremio de Editores de Cantabria y el Centro Niemeyer como instituciones, disfrutan de su primera FeLiX. Entre Libros, de Almería, aboga por el romance, la fantasía y el "thriller". "Nos movemos por toda España y esta vez queríamos probar en Gijón, llegar al norte del mapa", señala Angie Sánchez, CEO de la editorial, durante una edición que supone el "bautizo" en la cita para muchos participantes.