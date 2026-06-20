Proyecto Hombre celebra en Gijón su lucha para "sostener vidas"

A pocos meses de cumplir cuatro décadas de compromiso con Asturias la comunidad de usuarios, trabajadores, voluntarios y familias que conforman Proyecto Hombre festejó en Castiello su fiesta anual en coincidencia con el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico Ilícito de drogas. Un acto lleno de emoción, algunas lágrimas, muchos agradecimientos y un mensaje compartido en defensa de la colaboración entre administraciones y entidades para tejer una red de apoyos "que sostiene vidas", como explicó el director general de Proyecto Hombre, José Luis "Chechu" Pérez-Espinosa.

Una red en la que se incluyen las trabajadoras de la Casa Malva para víctimas de violencia de género y el personal del hospital de día infanto-juvenil del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para los que fueron los reconocimientos de Proyecto Hombre de este año. El primero recogido por Vanesa Fernández, Yoanna Magdalena y Noelia Bada y el segundo por Elisa Seijo y Ana Jesús Rodríguez, acompañadas por Concepción Saavedra, consejera de Salud del gobierno del Principado de Asturias.

Precisamente mujeres y jóvenes son dos colectivos en los que Proyecto Hombre está centrando parte de sus esfuerzos. Lo dejó claro su director general al dar cuenta de las actividades del último año y de los retos de futuro. A lo largo de 2025 Proyecto Hombre ha fortalecido su programa diferenciado a mujeres con la intención de "atender antes y acompañar mejor" a mujeres con problemas de consumo entrelazados con una situación de vulnerabilidad social o emocional. Al tiempo que "Reciella", su proyecto para los más jóvenes, ha fortalecido su "alianza con la juventud asturiana" para adaptarse a una realidad donde aumenta la demanda de ayudas por problemas de adicciones a las apuestas y los videojuegos o por un uso problemático de internet.

Foto de familia tras el acto institucional en la jornada festiva de Proyecto Hombre en la Quinta San Eutiquio. / Lne

"¿A que retos nos enfrentamos?. Consideramos prioritario avanzar hacia un recurso residencial solo para mujeres. Un espacio que nos permita una atención más intensivas y actuar sobre el consumo pero también sobre las condiciones de vida que influyen directamente en los procesos de recuperación de las mujeres. Y un sueño de futuro, y una necesidad, es tener un centro de día para jóvenes que nos permita darles una cobertura integral", explicó Pérez-Espinosa, que también hizo un repaso a los proyectos de colaboración de Proyecto Hombre con el Principado y los ayuntamientos de Gijón y Oviedo, representados por los concejales Jorge González-Palacios y Covadonga Díaz, respectivamente.

Los peligros del juego y las pantallas

De la importancia de trabajar en conjunto también habló la consejera de Salud al cerrar el acto recordando que, aunque más invisibles en algunos casos que en otras épocas, los problemas que generan las adicciones siguen. Y se acrecienten con nuevos consumos alejados de las drogas y el alcohol y que llegan a través del juego o las pantallas. Saavedra hizo especial hincapié en los problemas de salud mental detectados entre menores de 12 y 16 años "y que por desgracia van a seguir creciendo".

"La solución no es del sistema sanitario, la solución tiene que ser comunitaria. Los retos pasan por la prevención en edades tempranas , la coordinación y seguir luchando contra el estigma. Este es un problema social que requiere una solución social donde debemos estar todo", concretó la consejera de Salud.

Entre agradecimientos y lágrimas

El acto institucional en la Quinta San Eutiquio dejó momentos muy emotivos. La voz quebrada de Chechu Pérez-Espinosa al nombrar a los miembros del Patronato de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre y ·"especialmente a Cristina" por Cristina Díaz-Negrete, su presidenta. O las lágrimas de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, al rendir homenaje a su hermana Paz "rescatada por Proyecto Hombre y a la que conocer a Floro (por Luis Manuel Flórez) le cambió la vida)" y a su madre Juanita, ambas fallecidas. "Proyecto Hombre fue la familia que nos acompañó en los momentos más difíciles", explicó González Prieto.

Hubo aplausos para la ampliación del horario del centro de atención de Mieres, para los agradecimientos que Yolanda y Diego ofrecieron en nombre de los usuarios de los programas de Proyecto Hombre y para una joven Aitana que puso voz y música a ese mensaje de apoyo mutuo que cruzó todo el encuentro al recordar que "soy solo humana. Ayúdame a salir, ayúdame a vivir; voy a florecer".