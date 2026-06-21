Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas

Momentos de tensión, como describen los bañistas presentes, se vivieron este domingo a la altura de la escalera 8 de la playa de San Lorenzo por la actitud que estaba mostrando un individuo que se encontraba realizando skysurf en el agua, entre surfistas y bañistas, algo que constituye "un grave riesgo", según detallan las fuentes de salvamento consultadas. Este hombre fue reprendido por ello desde el equipo de salvamento, pero el skysurfista se puso agresivo.

Debido a su actitud fue necesaria la intervención de varios agentes de la Policía Local, que se personaron en la orilla para arropar a los integrantes del equipo de socorristas. Además de desobedecer a los salvamentos, también se mostró hostil con los agentes, por lo que, al final, acabó siendo sancionado en virtud de la ley orgánica 4/15 de protección de la seguridad ciudadana.

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La presencia de este individuo, de hecho, no fue algo anecdótico, pues resulta habitual que se persone en la zona a realizar skysurf, haciendo caso omiso a las indicaciones de los socorristas, que, según detallan las mismas fuentes, ya han tenido más problemas en lo que llevamos de temporada de baños. Después de la intervención del domingo, cuando salía de la playa, siguió increpando e insultando a los miembros de salvamento.