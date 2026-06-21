"Ambiente animado", buenas ventas y más de 5.000 asistentes en las actividades: la Feria del Libro de Gijón cierra otra edición de éxito

La décima edición de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) ya es historia. Para sus protagonistas, una historia con final feliz... pero también fueron el inicio y el nudo, como quien dice. Un balance "muy positivo" realizaron ayer organizadores y librerías y editoriales participantes en el certamen, que puso el broche a cinco días de frenesí cultural saldados con sobresaliente afluencia y un nivel de ventas muy destacado, superior, de hecho, al del pasado año. "La Feria está en su madurez literaria", ensalzó Jaime Priede, director literario de la cita, que contó con 98 expositores y un programa de 119 actividades que congregaron a más de 5.000 asistentes.

Fueron decenas de miles de personas las que se pasaron por las casetas, distribuidas en el paseo de Begoña y en la calle Tomás y Valiente. "Es una Feria consolidada y además es un gusto ver a tanta juventud de escritores y público en los actos y coloquios", subrayó Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, que resaltó la "satisfacción" municipal por las ventas registradas. "La ciudad ha vuelto a encontrarse alrededor de los libros, de las librerías, de las editoriales y de una programación abierta a públicos muy diversos", afirmó la edil, que asimismo se refirió a la Medalla de Plata que este año se le concede al evento. "Simboliza el trabajo de todo el sector del libro y el cariño con el que la ciudadanía ha hecho crecer esta cita", sostuvo López Moro.

"Estuvo el ambiente muy animado y el tiempo acompañó", aseveró Marta Pasarín, de la librería Moila, que recalcó que esta Feria del Libro "cada vez se conoce más". Pasarín reivindicó que el espíritu lector está en auge. "Y la juventud viene pisando fuerte", proclamó.

A lo largo de todo el certamen el libro más vendido fue "Yo te libero", de Reyes Martínez. Le siguieron en el ranking "Comerás flores", de Lucía Solla Sobral; "Murdoku: Ochenta acertijos de lógica y asesinatos", de Manuel Garand; "Han cantado bingo", de Lana Corujo; y "Una rosquilla en el parque", de Pablo Rumoroso, este último de literatura infantil.

El ambiente de la Feria del Libro de Gijón, en imágenes / Marcos León

Alberto Rodríguez, de la librería El Mar de Papel, era debutante y, por ende, no tenía con qué comparar. No obstante, indicó que hubo estos días "muy buena respuesta" de la gente. "Sacar el libro a la calle es un aliciente", manifestó. Grafito Editorial, valenciana y especializada en cómic, se estrenaba también. "El público nos recibió con mucha curiosidad", agradeció Yolanda Dib.

Una "gran conversación en torno al libro"

Contento también se mostró César García, de la editorial Bajamar. "Se aumentaron más de un 25 % las ventas; la Feria nos da la oportunidad de exponer nuestro catálogo", apuntó. En su caso, el "bestseller" fue "Punto abreviativo", de Francisco Javier Gutiérrez. "El tiempo ha sido inmejorable y la programación, un éxito", declaró Alfonso Serrano, coordinador de la editorial La Oveja Roja, que señaló que el reto también es lograr "que la atención social al libro no se concentre solo en momentos de Feria".

Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, tildó la FeLiX como "una de las grandes citas literarias del país", con "una organización y dimensión muy apropiadas". Un lugar para "visibilizar y fortalecer" el sector promoviendo "una gran conversación en torno al libro". "No se trata de crecer a nivel físico porque estamos satisfechos con los espacios, pero siempre se pueden afinar cosas", explicó sobre el futuro. Jaime Priede incidió en que la Feria "está asentada" y comentó que la afluencia fue "más continuada" que otros años. Y que no hubo diferencias entre días laborales o festivos. "FeLiX es un espacio donde los libros no solo se compran, sino que se escuchan, se comparten y generan conversación", encomió.

El certamen tenía como lema esta edición "No (te) pierdas el norte". "De todos los años, creo que esta ha sido la mejor Feria; gusta y los gijoneses se vuelcan, vemos felicidad en ellos", afirmó Gutiérrez, que destacó el "llenazo" que hubo en algunos actos, como los protagonizados por las autoras Lucía Solla Sobral o Lana Corujo.