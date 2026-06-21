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Una discusión por una consumición acaba con un botellazo en la cara en una fiesta de prao en Gijón

El agresor acepta dos años de cárcel y el pago de 2.680 euros

El afectado precisó puntos de sutura después del ataque

Interior de la ambulancia, en una imagen de archivo.

Interior de la ambulancia, en una imagen de archivo. / .

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Carlos Tamargo

A dos años de cárcel asciende la condena impuesta a un gijonés, de nacionalidad española, por propinar un botellazo en la cabeza a otro hombre en medio de una discusión que tuvo lugar en la barra de la barraca de las fiestas de Cabueñes del pasado año. A la privación de libertad, este individuo, condenado ya en 2022 por un delito de lesiones, hay que sumar que deberá indemnizar a su víctima con 2.680 euros.

El condenado y su víctima se encontraron en la barra de las fiestas de Cabueñes en la avenida de la Pecuaria. Eran las 3.30 horas del 15 de junio de 2025. Una consumición fue el motivo del altercado entre ambos. En medio de ese conflicto, este hombre cogió una botella que había en la barra y golpeó con ella en la frente al otro individuo. Fruto de ese ataque, el afectado sufrió una herida en la región frontal derecha de la cara y dolor en la región inferior del hemitórax izquierdo. Precisó tratamiento quirúrgico con cuatro puntos de sutura y, tras curarse, le quedó como secuela una cicatriz de dos centímetros de longitud en la frente.

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El procesado afrontaba hasta cinco años de cárcel por su reincidencia, pero se aprecieron los atenuantes de reparación del daño –había abonado la indemnización antes del juicio– y de embriaguez.

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