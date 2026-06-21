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"Ensemble 4.7" lleva su música al Museo Evaristo Valle

Un momento del concierto.

Un momento del concierto. / Marcos León

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El Museo Evaristo Valle celebró este domingo un nuevo concierto, dentro de su ciclo musical veraniego, con "Ensemble 4.7", con Pedro Ordieres, al violín, y David Roldán, al piano. El recital permitió disfrutar a los asistentes de un programa monográfico sobre Erik Satie.

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