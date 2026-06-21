La Fiesta de la Lectura "crea comunidad" en Gijón con éxito de afluencia: "Leer también es un acto colectivo"

En Asturias, en Gijón, hay un fervor lector indiscutible. La estampa que ofrecía la tarde de ayer el Muséu del Pueblu d’Asturies era la prueba. Alrededor de 170 personas hicieron acto de presencia con un fin: leer y compartir. Fue una Fiesta de la Lectura, enmarcada en las actividades paralelas de la Feria del Libro, de récord. Impulsada por el grupo Planeta y celebrada con anterioridad en Madrid, Barcelona o Sevilla, la de Gijón fue la más multitudinaria para satisfacción de los organizadores. "Aquí se crea un sentimiento de comunidad", subrayó Nahir Gutiérrez, coordinadora de Comunicación en la División Editorial de Planeta.

Un momento del encuentro. / Marcos León

En sus sillas, e "ignorando" el solazo que lucía en el cielo, los participantes disfrutaron de un rato de lectura diferente, en la compañía de iguales, de amantes de las historias, de pasar páginas hasta averiguar cómo concluyen. La gijonesa América Suárez, lectora empedernida, no dudó en apuntarse. "Todo lo que sea incentivar la lectura me parece genial", sostuvo Suárez, que forma parte del club de lectura de la biblioteca municipal de Roces. "La literatura me aporta conocimiento, relajación, viajar...", afirmó América Suárez, que encomió esa capacidad de "expansión" que tiene la lectura.

Laura Gil y Rocío Viña, en sus sillas durante la actividad. / Marcos León

Laura Gil, en cuanto vio en redes sociales que tendría lugar esta iniciativa, avisó a Rocío Viña con un diáfano mensaje: "Ya tenemos plan para el sábado". "Es muy guay que promuevan estas cosas para que la lectura sea algo más social, que no sea solo leer en casa", opinó Gil, que apostó por devorar páginas de "Hydra", de Irene Nortes. Por "Kiss Me", de Elle Kennedy, se decantó Viña, que rompió una lanza en favor del espíritu lector. "Parece que no, pero en Asturias cada vez lee más gente", aseguró.

En familia acudieron los ovetenses Javier Piquero, Eva Naredo y sus hijas Mencía y Ana Naredo. "Es una idea extraordinaria y el sitio, especial", comentó Piquero mientras Mencía, de siete años, no apartaba los ojos del libro que había elegido, "Perro Apestoso". Eva Naredo abogó por "Comerás flores", de Lucía Solla Sobral, precisamente una de las protagonistas de esta edición de la Feria del Libro de Gijón. "Esto es muy bucólico", decía Eva Naredo instantes antes de que Nahir Gutiérrez transmitiese a los asistentes que las inscripciones habían superado a las registradas en otras ciudades. La respuesta, un aplaudo general.

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"Hay esa sensación de que la lectura es un acto individual, íntimo y personal, pero también puede ser un acto colectivo", ensalzó Gutiérrez. El denominador común ayer en los participantes era su pasión lectora. "Comparten títulos, gustos...", ahondó la representante del grupo Planeta. En la jornada también hubo sidra, bollos preñaos y sorteo de ejemplares. Lo trascendental era socializar con el libro como "excusa". Por el Pueblu d’Asturies se pasaron, entre otros, los autores Juan Manuel Gil, Ricardo Menéndez Salmón o Nerea Erimia.