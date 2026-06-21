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Fiesta fin de temporada para los más jóvenes del Grupo Covadonga

Fiesta fin de temporada para los más jóvenes del Grupo | MARCOS LEÓN

Fiesta fin de temporada para los más jóvenes del Grupo | MARCOS LEÓN

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Música, comida, bebida y sobre todo diversión y convivencia acompañaron a los socios y deportistas más jóvenes del Real Grupo de Cultura Covadonga en la fiesta fin de temporada organizada por el club en una segunda edición de su fiesta juvenil.

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