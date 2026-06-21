Gijón convoca por primera vez este mandato la Junta Local de Seguridad

Carmen Moriyón, alcaldesa de la ciudad, y Adriana Lastra, delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, son las convocantes de la reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, a celebrar a las nueve de la mañana de mañana lunes en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Es la primera reunión de la Junta Local de Seguridad desde el cambio de Corporación municipal. De hecho es la primera que se celebra desde el 19 de diciembre de 2022: hace tres años y medio.

Esa es la fecha de la última reunión –cuya acta toca aprobar hoy– y a la que se retrotraerá el inicio del resumen de actuaciones realizadas en la ciudad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a presentar ante los participantes en la reunión, según se indica en el punto dos del orden del día de la convocatoria que se les ha remitido a los participantes. El punto 3, y último de la cita, plantea un análisis de la situación general de la seguridad en el concejo.

De la necesidad de convocar a la Junta Local de Seguridad se había hablado el pasado mes de abril en el Ayuntamiento a partir de una petición de la socialista Marina Pineda, que entendía que ese era el foro donde debatir sobre los problemas generados por las carreras ilegales. La petición llegaba después de que el choque de un coche con un autobús hubiera dejado diez heridos, dos de ellos graves, en la carretera de El Infanzón.

La petición de reunión urgente fue presentada en comisión y desestimada formalmente por la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, pese a que unos días antes su compañero forista y portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador, había indicado en declaraciones públicas que la veía conveniente.

Ya encontes, Pineda denunció que se incumplía la obligación de reunir a la Junta cada seis meses. Una Junta Local de Seguridad que incluye la participación de representantes de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía local, además de responsables de los grupos municipales de la Corporación. De hecho será la primera reunión para la mayoría de los actuales portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento. Igual que para Adriana Lastra que sustituyó a Delia Losa al frente de la Delegación del Gobierno de España en Asturias en el verano de 2024.

El pasado año cabe recordar que Gijón superó el umbral de los 10.000 hechos delictivos. Hubo una subida general de los delitos, especialmente los robos y agresiones sexuales, pero también de casos como el tráfico de drogas, la libertad sexual, los hurtos y las estafas informáticas, según los datos de criminalidad del Ministerio del Interior.