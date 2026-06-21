De los goles de España al cumpleaños de Leticia Sabater: las fiestas en los barrios de Gijón

Música a cascoporro, comidas populares, deportes autóctonos, una pantalla gigante para vibrar con la victoria de la Selección Española.... La jornada del domingo tuvo un aroma festivo que se propagó por La Calzada, Mareo, Tremañes, Viesques y El Muselín, que lo pasaron en grande con sus respectivas fiestas.

En El Arbeyal, donde La Calzada festeja estos días, la estrella fue Leticia Sabater. La popular presentadora de televisión y cantante puso a bailar a los vecinos para poner el broche a un día que también incluyó karaoke, taller de sevillanas, una paella de confraternización o una sesión vermú amenizada por un clásico como Ceferino Otero.

Ambiente en las fiestas de El Muselín. / Marcos León

La polifácetica cantante llenó la explanada del Arbeyal durante su concierto, que se hizo esperar. Además, Leticia Sabater desveló a los asistentes que estaba de cumpleaños. A sus 60 años ofreció un repertorio de clásicos muy jaleado por un público que le cantó el cumpleaños feliz.

Tere Rojo y baile en Tremañes. / -

En Tremañes, Tere Rojo animó el vermú, en el que no faltaron tampoco las sevillanas. También hubo concurso de tortillas, empanadas y postres, y una jira campestre que fue la ocasión pintiparada para estrechar lazos. La tarde estuvo dedicada a deportes tradicionales y autóctonos como las carreras de sacos o la rana. La actividad no cesó en Mareo, que festejó San Juan con misa y procesión, actuación del grupo folclórico "Excelsior", paellada, juegos infantiles, fiesta de la espuma...

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El Muselín arrancó el día con la entrega del bollu y la botella de vino a los socios y lo continuó con la música de "Cuco DJ". En Viesques, mientras, la pasión por la Selección se desbordó. Muchísima gente se juntó para seguir el partido después de que "Son del Carmen" animara el cotarro a mediodía. La folixa ganó ayer por goleada en Gijón.