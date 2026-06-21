Grietas, riesgo de resbalones, verdín... los problemas que sufren en Gijón los bañistas habituales de la Escalerona

"Es el emblema de la playa de San Lorenzo", afirmaba ayer David López, sentado en uno de los peldaños de la Escalerona, atestada de bañistas y "playeros" deseosos de disfrutar de una idílica jornada en la que lució un sol de justicia. Como también de justicia valoraron los habituales de la zona el plan de restauración que impulsará el gobierno local, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, para poner al día un símbolo del patrimonio de la ciudad. "Se necesita; hay que conservarla para que dure", comentaron los gijoneses.

La situación de La Escalerona se abordó en una comisión municipal este mismo viernes, en la que Gilberto Villoria, concejal forista de Infraestructuras Urbanas y Rurales, señalaba que el espacio no presenta daños estructurales, rebajando, por tanto, la urgencia de una actuación. Ahora bien, el Ayuntamiento se apoyará en expertos de cara a desarrollar un proyecto que se espera ejecutar en 2027 para dejar La Escalerona en perfecto estado de revista. Unas intenciones aplaudidas por los asiduos de dicha escalera de San Lorenzo, que ayer alertaron del "deterioro" que padece fruto del paso del tiempo.

"Esto necesita ya unos arreglos; por ejemplo, está lleno de verdín y resbala", subrayó Manolita Rodríguez tras darse un chapuzón con su marido, César García. "Ya toca restaurarla", remarcó Rodríguez, que asimismo reivindicó el valor de La Escalerona tanto para los gijoneses como para los visitantes. "Hace poco vino familia que tenemos fuera y aquí hicieron mil fotos", proclamó la bañista.

La monumental escalera tiene un nivel de protección integral dentro del Catálogo Urbanístico- Esto implica que cualquier intervención sobre la construcción deberá conservar su estado original de acuerdo con los planos y la documentación que obran en el Archivo municipal. Esta idea defendió Blanca Prendes. "Lo que se haga no debe ser invasivo ni novedoso; hay que mantener su imagen", manifestó Prendes, para la que La Escalerona es "un icono" de Gijón y resaltó que, aunque la afluencia lógicamente es mayor en época veraniega, por allí hay actividad todo el año, sobre todo gracias a los fieles bañistas y nadadores para los que ese lugar es sagrado. "Hay cierto deterioro; este sitio tiene muchos años", ahondó Alejandro Gallego, marido de Blanca Prendes.

Los habituales de la Escalerona urgen mejoras (en imágenes) / Marcos León

El Consistorio apuesta por un proyecto de restauración que abarque tanto un análisis de patologías como una propuesta de actuación. Respecto al primer punto, los conocedores de La Escalerona pusieron el foco, más allá del verdín mencionado, en algunas grietas que, cierto es, deslucen el enclave, un referente no solo para bañistas sino también para paseantes que no dudan en pasar un rato ahí contemplando el arenal. Para David López, la futura obra es más que pertinente. "A la vista está que La Escalerona está envejecida; le vendrá bien un lavado de cara y hacerla más presentable porque el mar pega fuerte", opinó. En una línea similar se expresó Carmen Guzmán. "Aquí te puedes tropezar, no es nada cómo tal y como está ahora", declaró.

"No hace falta una reforma, sino mantenimiento"

Ángela García, por su parte, sacó a la palestra la necesidad de instalar más duchas y sostuvo que el tema del verdín es complicado de sortear. "Si la piedra está rugosa, resbalará menos", indicó. "No creo que haga falta una gran reforma, sino un mantenimiento de los peldaños y las grietas para evitar que vaya a más", agregó Sebastián Gil, su marido.

La Escalerona tiene a sus espaldas casi un siglo de vida. Se inauguró en 1933, obra del arquitecto José Avelino Díaz-Omaña. La última gran reforma a la que se sometió ocurrió en 2002. De la misma se encargó el arquitecto Miguel Díaz Negrete, hijo del autor. Fue recientemente, en enero, cuando tuvo lugar la última intervención reseñable con la renovación del sistema del reloj, que sufría fallos.

El plan municipal de acometer una restauración en la emblemática escalera 4 de San Lorenzo ha caído de buen grado entre quienes más la "utilizan". Falta, eso sí, definir qué y cómo se plasmará en el terreno la intención del Ayuntamiento.