Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local: "Gijón ha crecido en tres años lo que a otras ciudades les lleva una década"

Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), portavoz del gobierno y edil forista de Urbanismo anuncia que el Ayuntamiento no tendrá que pagar por Flex más de lo ya invertido en su derribo y considera que las relaciones del bipartito están "en uno de sus mejores momentos".

En esta recta final del mandato ¿qué balance hace?

Muy positivo. En este tiempo Gijón ha crecido lo que otras ciudades tardan una década. Si analizamos los grandes proyectos y los comparamos con cómo estaban antes de la toma de posesión, podemos ver que hay dos ritmos. Uno, de crucero, para los que dependen del Ayuntamiento, como es el caso de Naval Azul, la ampliación del Parque Científico, Tabacalera, la ampliación de zonas verdes o la residencia artística de Contrueces. El otro ritmo, nulo, es el de los proyectos que dependen de otras administraciones.

¿Qué avances se verán antes de elecciones en La Isla?

El desarrollo real de la finca de La Isla va a llevar más tiempo que este próximo año, pero su carácter estratégico creo que ya se puede percibir. Va a permitir mejorar la experiencia de visita al Botánico de muchas maneras, primero, porque dejará hacer un recorrido circular: los visitantes no tendrán que pasar por un sitio dos veces para recorrer todo el espacio. Esta era la pieza que nos faltaba del jardín histórico y nos permitirá hacer cosas que hasta ahora no era posible. El ejemplo reciente es la feria de plantas, que se celebró hace dos semanas y llevó al Botánico a más de 6.000 personas. Estamos muy contentos con cómo ha salido esa feria; ha venido para quedarse y esperamos que crezca año a año.

¿Y en la casona?

Nos permitirá dotarla de usos muy importantes. Desde que abrió el Botánico hubo cuestiones que nunca han estado del todo bien atendidas, sobre todo las relacionadas con la investigación. Se acusó a este gobierno de querer convertir el Botánico en un parque temático, pero la realidad es que hemos mejorado la gestión del Jardín en todo. Y también en ciencia: cuando llegamos al gobierno, al equipo científico le faltaba la mitad de los componentes. Y a La Isla podremos llevar los laboratorios, el herbario y el banco de germoplasma, además de darle espacios a las asociaciones e incorporar hostelería.

¿Pero en este mandato?

Hay informes técnicos que nos dicen que no conviene utilizar la casa en su estado actual. Tenemos 300.000 euros para arreglar las cubiertas y elementos estructurales y estamos con la redacción del proyecto. Después vendrá la adecuación definitiva. En paralelo estamos trabajando en la definición de usos.

La relación con el PP es francamente buena, creo que está en uno de sus mejores momentos, y ahí están los resultados

¿Estrenaremos playa verde el mes que viene?

Sí, en la primera semana. Es, ya lo dijimos, la primera fase de la obra, pero con el diseño de las demás fases estamos teniendo muchos avances y pronto podremos contarlos. Hay un grupo técnico, con todos los servicios municipales, que está haciendo un gran trabajo, para mí excelente. La playa verde "Luis Enrique" será un espacio de disfrute de primer nivel.

¿Habrá más obras antes de elecciones?

Tenemos presupuestados 1,6 millones para el resto de fases, así que nuestra intención es esa, sí. Cuando pase el verano, intentaremos retomar los trabajos cuanto antes.

¿Y qué avances hay con la Ería del Piles?

Sabemos que ahora ya se apuesta por un desarrollo que respeta lo que se recoge en el Plan General de Ordenación. Era lo que defendíamos desde el inicio y, de hecho, quizás tuvimos que ser un poco duros, porque no parecía ser la intención inicial del promotor. Somos optimistas de cara a que este proyecto sea otro de los avances del mandato. El área del Piles, para mí, es uno de los mejores terrenos sin desarrollar de todo el norte de España.

¿Ha habido algún contacto reciente respecto a fechas y concreciones?

No, pero la tramitación urbanística se inició hace meses y continúa sin cambios.

Jesús Martínez Salvador, con Pelayo al fondo. / Marcos León

¿Se sigue en fecha para la aprobación inicial de Naval en estas semanas?

Por ahora seguimos con las reuniones de participación que nos comprometimos a hacer para que el plan de Naval Azul sea un proyecto de todos. Este martes y jueves tendremos otras diez reuniones con grupos políticos y entidades para definir las aportaciones y confiamos en aprobar el documento durante el verano. Cuando llegamos al gobierno esa parcela no era municipal y estaba en un estado lamentable, y hoy es un espacio abierto para la ciudadanía que pronto comenzará a urbanizarse como polo empresarial. La parte que falta por adecuar del Acuario se abordará después del verano.

Dijo que el Plan Llave se reactivaría antes del 30 de junio. ¿Cómo va eso?

Va bien, pero no puedo decir una fecha exacta. Sí que estamos con reuniones y avanzando para poder cerrar los pliegos y publicar esa concesión de derecho de superficie lo antes posible para construir entre 160 y 180 pisos en el entorno de Nuevo Gijón.

¿Han hablado con constructoras para ver si esta vez sí hay interés?

Nos consta que hay interés y sabemos que este modelo se está usando en otras zonas de España y que funciona. El resto de cuestiones siguen estando pendientes, porque no nos cansamos de reiterar que la Consejería (de Ordenación del Territorio) del Principado de Asturias tiene que hacer su trabajo, y ese trabajo incluye articular todas las líneas de financiación que contempla el plan estatal de vivienda. Van a recibir centenares de millones de euros para ejecutar ese plan, pero el Principado hoy sólo trabaja en una línea, la de promoción directa de la vivienda pública.

Recurriremos las zonas tensionadas y pediremos medidas cautelares porque no nos dejaron otra opción; no negociaron

¿Ya no preocupa el módulo de vivienda?

Se podría actualizar su precio y mejor aún sería cubrir la diferencia con la financiación del plan estatal. Se lo hemos pedido al Principado, pero no hemos obtenido respuesta. Seguimos defendiendo que hace falta vivienda protegida que se pueda comprar a precios asequibles y por eso pedimos activar Ecojove, unos terrenos hoy en manos de una entidad pública que depende del Gobierno de España. Valoramos positivamente la propuesta de la directora general de Urbanismo del Principado (Laura López) para desarrollar promociones en diversas zonas de la ciudad. Son ámbitos contemplados en el PGO, ¿cómo nos va a parecer? Si es un plan nuestro. Pero urge tomar también decisiones a corto plazo para solucionar un problema que es real y presente. Y tampoco es una petición que haga Foro Asturias: el plan estatal de vivienda se aprobó y negoció con las comunidades autónomas. Ya no valen excusas y ni se pueden utilizar artimañas sectarias para intentar que Gijón no evolucione porque aquí gobierna otro signo político.

La directora general de Urbanismo se ofrecía a anular el convenio de Ecojove, hoy en teoría caducado. ¿Qué vendría después? ¿Quién tiene que actuar?

Aún no se ha declarado la caducidad del convenio. Si se declara formalmente, el suelo pasará a ser reserva regional del Principado de Asturias. Entiendo que la Consejería no defiende su desarrollo y eso sería un problema si ese suelo estuviese en manos privadas, pero es que está en una entidad pública, en Casa47, que heredó todos los activos de la Sareb y cuyo único objeto social es el desarrollo de vivienda pública. Nada impide al Gobierno de España desarrollar esos terrenos. ¿Habrá que cambiar algo del plan de Ecojove? Pues se cambia, pero hagámoslo ya. Este gobierno más no puede hacer.

Por cerrar el capítulo de vivienda, las zonas tensionadas se judicializan. ¿En qué horizonte nos deja eso?

El plazo para el recurso judicial termina en julio y lo presentaremos. Y pediremos medidas cautelares.

Con la vivienda no valen ya más excusas para intentar que Gijón no evolucione porque aquí gobierna otro signo político

¿Ha consultado el gobierno local cuánto podría tardar en resolverse o si hay experiencias previas de otras ciudades?

Hemos analizado los casos de los lugares donde se han declarado zonas tensionadas. El objetivo es que se aumente la oferta de vivienda y que se aumente a un menor precio y en esos lugares no se da ni una cosa ni la otra. Obviamente, si te limitan el precio no hay ningún alquiler por encima de ese límite, pero es que la oferta cae en picado. ¿Qué importa que el precio máximo de una zona para el alquiler sea de equis euros si no se alquila ningún piso? No tuvimos ninguna información de todo este proceso. Nos prometieron que iban a negociar las medidas con nosotros. No podemos hacer otra cosa que recurrir.

Este mandato lo marcaban otros dos grandes proyectos, en este caso, privados. La Europea y Quirón. El primero ya se sabe que avanza y sobre el segundo hay muchas dudas desde hace meses.

Seguimos trabajando de manera constante con la Universidad Europea. Las obras de construcción van a empezar este verano y, por lo tanto, se van a cumplir los plazos que nos hemos marcado para que el curso escolar de 2027-2028 sea el primero de la Europea en Gijón. Respecto a Quirón, el plan sigue su curso y no hay nada que nos haga pensar que no vaya a ser una realidad, tanto el hospital como la cesión al Principado de las fincas necesarias para la ampliación de Cabueñes, que son dos operaciones encadenadas.

La Alcaldesa contaba hace unas semanas que esas fincas se cederían con o sin Quirón este año.

Sí, y así será.

Ese "ultimátum" sonaba pesimista para el hospital privado.

Bueno, no oculto que ha habido etapas en las que ha habido circunstancias que pudiesen causar esa idea, pero en la actualidad somos optimistas y garantizamos que esas fincas van a estar a disposición del Principado.

¿Ha habido reuniones recientes?

Las habituales en el desarrollo normal de un proyecto de este tipo.

La playa verde va en plazo para abrir la primera semana de julio y la Europea empezará las obras este verano

¿Cómo avanzan las ayudas de fachadas?

Va cumplir nuestro compromiso y que este año va a haber ya modificaciones presupuestarias para ir reduciendo los expedientes de subvenciones. No voy a poner una fecha, la primera será muy pronto.

¿Y la compra de Flex?

Tenemos cerrado el acuerdo con la propiedad y por un precio que es inferior al coste de la demolición que asumió el Consistorio. Por lo tanto, el Ayuntamiento no debe desembolsar más dinero. Estamos ultimando los flecos del contrato, pero será algo inminente.

¿A la hasta ahora propietaria le toca pagar?

Sí, diferencia entre el coste de la demolición y el valor acordado de la finca. Pero no es una diferencia muy grande.

¿Han tenido alguna noticia de Gijón al Norte sobre la licitación de la primera fase del plan de vías?

No nos han trasladado ninguna previsión.

Se creía que era algo inminente.

Esperamos que ocurra lo antes posible y nos encantaría que pudiese ser antes del parón veraniego que suelen sufrir las administraciones. Pero no tenemos información.

Es responsable de Festejos. ¿Cómo ve el verano?

Desde San Juan hasta bien entrado septiembre en la ciudad hay todas las semanas actividades de relevancia. Este año, además, y por circunstancias ajenas a nosotros pero que hemos sabido aprovechar bien, Gijón será uno de los puntos estratégicos para ver el eclipse. Vendrá mucha gente.

¿Qué retos se marca para lo que queda de mandato?

Me gustaría ver las obras de la Universidad Europea casi finalizadas, el plan de Naval Azul aprobado, la playa verde abierta y las obras en la Ería del Piles arrancando. Esto en lo que me ocupa como responsable de Urbanismo. Como portavoz del gobierno, lo más importante es que barrio por barrio hemos conseguido realizar actuaciones que llevaban mucho tiempo pendientes. Me acuerdo aquí del Hogar de Ceares, que fue un proyecto por el que luché desde la oposición. Y también del pabellón de La Calzada: lo ideamos en el mandato de 2015 y 2019, cuando yo era concejal de Deportes, y el gobierno que vino después quiso dejar en un cajón. Decía antes que esta ciudad ha crecido en tres años lo que otras ciudades tardan diez o doce, y que creo además que lo ha hecho de manera orgánica y repartida.

¿Se espera alguna novedad pronto con el plan del Muro?

Trabajamos en poder tener ese estudio financiero que ahonde en el planteamiento del estudio geológico, que dice que con un modelo de concesión el Ayuntamiento tendría que asumir en torno al 25 por ciento del coste de la obra. Ahondar en ese modelo es lo que marcará la viabilidad económica. Si resulta que no hay nadie en el mercado interesado en algo así, pues no se podrá hacer desde el Ayuntamiento, pero si sí hay interesados el plan es viable. Lo imprescindible es concluir ese estudio financiero.

¿Y estará listo pronto?

No me atrevo a dar plazos.

Hace unos meses decía que cuando el proyecto para la Cuesta del Cholo estuviese definido estaba convencido de que a los vecinos les gustaría. ¿Ya lo tienen?

Sigo pensándolo, pero aún no tenemos el proyecto. Unas gradas acordes con el entorno y hechas con respeto y cuidado serían mucho mejor que la explanada que hay ahora, en la que al final la gente se sienta en el suelo. Y creo que dotarían de más seguridad la zona.

¿Cómo valora las relaciones con sus socios del Partido Popular?

La relación es francamente buena y, de hecho, diría que está viviendo uno de sus mejores momentos. Porque cuando las cosas son nuevas tienen que asentarse, se requiere un tiempo de conocimiento mutuo. Ya hemos superado eso. Gijón nunca había tenido un gobierno de coalición de dos partidos de centro-derecha y los resultados están ahí.

Se agota este mes el plazo para ejecutar los fondos europeos. ¿El PERTE del agua de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) va en plazo?

Noticias relacionadas

Iremos justos de tiempo, pero somos optimistas. La previsión es que estará todo listo a tiempo.