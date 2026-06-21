Una marea rosa tiñe Gijón de solidaridad y sororidad por la Carrera de la Mujer: "Debemos dar visibilidad a algo tan importante como es el cáncer de mama"

Una marea de rosa de solidaridad y sororidad, teñida de un ambiente lúdico y a la vez reivindicativo, inundó este domingo las calles de Gijón con motivo de la Carrera de la Mujer. Una fiesta del deporte femenino que congregó a casi 4.000 participantes, unidas por las ganas no solo de vivir una jornada entrañable, sino de ayudar. La cita también tenía un componente de compromiso, de ayuda, al ser Corazones Solidarios Asturias —asociación que confecciona cojines terapéuticos con forma de corazón para aliviar la recuperación de personas operadas de cáncer de mama— uno de los proyectos beneficiados. "Venimos para pasarlo bien y colaborar; ninguna estamos libres", subrayaron las corredoras.

La avenida Albert Einstein fue el punto de partida de un recorrido de cinco kilómetros que tuvo su meta en el Hípico de Las Mestas. La joven Irene Rivero lideró la prueba. Organizadores y participantes agasajaron antes del arranque a la periodista gijonesa Cristina Mitre, en proceso de recuperación tras someterse a un trasplante de médula y gran divulgadora de los beneficios del running y del deporte para las mujeres. "Hay que agarrarse a la esperanza", afirmó Mitre. Enseguida sonaron "Voy a pasármelo bien", de "Hombres G", y "Salta", de "Tequila". Con la energía por las nubes la multitud echó a correr. Una estampa intergeneracional sobresalía. El color rosa lo invadía todo. Había niñas, adolescentes, madres, abuelas, amigas, compañeras de trabajo... El deseo de arrimar el hombro por una buena causa conectaba a todas.

"Participamos por nosotras y por todo lo que implica el cáncer de mama", sostuvo Susana Albardiales, que iba en grupo junto a Sonia Álvarez, Cristina Redondo, Raquel Ibaseta, María Ibaseta, Marta López y Eva Herrero. Cada una lucía unas gafas rojas en forma también de corazón. Herrero ensalzó que cada apoyo suma. "Todas contamos, una a una", indicó Eva Herrero, más sensibilizada si cabe pues la lacra del cáncer impactó en su familia.

A las diez en punto de la mañana se puso en marcha el "pelotón". Las más tardonas se apuraban para ponerse en la línea de salida y no perderse nada del ritual, que, por ejemplo, para Leticia Redondo, ya es una "tradición". "Llevo unos diez o quince años viniendo; hay que apoyar la investigación", proclamó Redondo de la mano de su hija Olivia Gutiérrez. "La traigo desde bebé, incluso ya venía en la barriga", bromeaba. Completaba el grupito Melissa Fernández, que abogó por "aportar mi granito de arena". La iniciativa, asimismo, sirve a muchas como "excusa" para volver a ver caras conocidas. "Leticia y yo somos excompañeras de trabajo y siempre nos encontramos aquí; es algo que nos une", explicó Fernández.

La Carrera de la Mujer de Gijón, en imágenes / Marcos León

Alicia Arenas, Paula Centeno y Sonia Mateos, con su hijo Marco Marrón, también se animaron a disfrutar de una mañana deportiva y solidaria. "Hay que dar visibilidad a algo tan importante como el cáncer de mama", manifestó Centeno. La organización donó 1.370 euros a Corazones Solidarios Asturias para sufragar las telas que se compren para elaborar los cojines de 2027. Por otra parte, hubo 50 dorsales en favor de la Asociación Galbán, que ofrece apoyo psicológico, social y educativo a niños con cáncer y a sus familiares. La cosa no queda ahí, pues la recaudación del merchandising se destinará íntegramente a la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) para una beca de investigación de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y las concejalas María Mitre y Nuria Bravo tampoco se quisieron perder la Carrera de la Mujer, cuya próxima parada a nivel nacional es A Coruña, en septiembre. Por lo pronto, Gijón volvió a sacar fuerza, a gritar a los cuatro vientos que, cuando se trata de una buena causa, la ciudadanía se vuelca.