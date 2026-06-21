Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

El proyecto "Historias rurales de vida" llega a Cenero

El proyecto &quot;Historias rurales de vida&quot; llega a Cenero |

El proyecto "Historias rurales de vida" llega a Cenero |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El proyecto municipal "Historias rurales de vida", que busca acercar a las personas mayores al mundo digital recuperando su memoria y la de su parroquia, acaba de llegar a Cenero. En la presentación pariciparon los ediles Gilberto Villoria y Abel Junquera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents