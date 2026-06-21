El PSOE revela a los afiliados que Carmen Moreno y José Ramón Tuero se perfilan para las primarias en Gijón

Tener claro quién encabezará la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales en Gijón es algo que está suscitando el interés de los afiliados. Su curiosidad ha sido satisfecha, en parte, por el secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García. En la asamblea de afiliados del distrito oeste de Gijón, que se celebró a principios de este mes, les anticipó que, probablemente, la candidatura se elegirá votando en primarias, ya que hay dos afiliados que ya le trasladaron su interés en postularse para candidatos a la Alcaldía: la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, y el concejal socialista José Ramón Tuero.

Sus nombres ya llevaban tiempo circulando entre la militancia, pero esa asamblea la dirección del partido confirmó a los afiliados ese interés. Monchu García dio esa respuesta ante las preguntas de afiliados sobre candidatos a las primarias.

Uno de los citados, Tuero, estaba en la mesa junto a Monchu García y en ningún momento corrigió las explicaciones que este dio a los afiliados. De hecho, lo ha hecho público ya en conversaciones con distintos colectivos. En cuanto a Carmen Moreno, fuentes próximas a ella admiten que sí le trasladó a Monchu García su disposición a ser la candidata a la Alcaldía, pero matizando que lo hizo “en octubre del año pasado”. Desde el entorno de Carmen Moreno se matiza también que la situación actual es que estaría sopesando si dar el paso al frente o no, ante la situación complicada por la que está atravesando el PSOE a nivel nacional en los juzgados. En ese sentido, las mismas fuentes apuntan que una de las claves para que se decante finalmente por dar el paso o no es si se celebran antes las elecciones generales o las municipales, ante el riesgo de que sean los candidatos locales los que reciban el castigo en las urnas si las municipales van primero.

Pendientes del calendario de Ferraz y de las Generales

Otros factores que pesarán en la decisión son los apoyos que consiga aglutinar entre la militancia en los contactos que está manteniendo y si las considera que las primarias pueden derivar en enfrentamientos internos que provoquen heridas en el partido. Varios afiliados que defienden que Carmen Moreno sea la candidata destacan que puede aportar "su prestigio e imagen entre el comercio de la ciudad, del que viven 15.000 familias".

El calendario para las primarias se decidirá en Comité Federal del PSOE que se celebrará el próximo sábado, 27 de junio. Entonces se conocerá cuándo se podrán presentar formalmente candidaturas.

El de Carmen Moreno es uno de los nombres por el que se ha estado preguntando en la última encuesta encargada por la Federación Socialista Asturiana, de cara a la elección de la candidatura a la Alcaldía. Los otros nombres, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, que figuran en esa encuesta realizada en abril son los del secretario general gijonés, Monchu García; la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez y el jefe de servicio del Hospital de Cabueñes y secretario de salud y bienestar social en la ejecutiva local del PSOE, Manuel Vallina-Victorero Vázquez.

A nivel interno, el partido también ha sondeando a los afiliados para conocer sus preferencias y rechazos ante una lista bastante más amplia de nombres. Un sondeo interno que se ha realizado en Gijón, por parte del secretario general de la agrupación. Lo hizo con entrevistas en profundidad a 130 afiliados, un diez por ciento de la militancia gijonesa. También consultó con simpatizantes destacados del partido.

El contexto nacional de los socialistas

En ese sondeo interno los mejor valorados por los afiliados para encabezar la candidatura en las próximas municipales fueron el propio Monchu García y el también integrante de su ejecutiva y exconcejal César González Rodríguez, pese a que ninguno de los dos está por la labor de portar el estandarte socialista en la próxima convocatoria electoral para elegir alcalde de la ciudad. Otro de los nombres que mayor respaldo lograron en esa encuesta interna fue el de Manuel Vallina-Victorero.

José Ramón Tuero, quien ya se postuló en las primarias de 2018, en las que perdió por 18 votos frente a Ana González, no parece que vaya a contar con el respaldo de la dirección socialista en su segundo intento de optar a encabezar la lista electoral.

Su nombre ni siquiera se ha incluido en la encuesta encargada por la FSA que se realizó en abril, en la que figuran algún que otro nombre que de contar con el respaldo de la militancia resultaría incómodo para la dirección local del PSOE. Además del turbulento escenario nacional, con casos judiciales que afectan a exdirigentes socialistas, otra de las cuestiones que puede lastrar la candidatura socialista es si se demora la resolución del expediente interno que se ha abierto al exsecretario de ideas y programas de la ejecutiva local y exconcejal, Iván Álvarez Raja, por supuesto acoso sexual, tras la denuncia de otra afiliada.