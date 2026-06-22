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Alarma en una residencia de mayores de Gijón por una posible fuga de gas que obliga a desalojar

Un problema en la caldera generó un amplio operativo de bomberos y policías, pero todo quedó en un susto

La intervención en la residencia de mayores de Gijón

La intervención en la residencia de mayores de Gijón

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La intervención en la residencia de mayores de Gijón / Marcos León

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Carlos Tamargo

Susto en una residencia de mayores de Gijón. El aviso por una posible fuga de gas generó esta tarde un amplio operativo de bomberos y policías locales ante el temor de que el problema en una caldera hubiese motivado de la fuga.

El conflicto se detectó sobre las cinco de la tarde en la caldera de una residencia próxima a la plaza Clara Ferrer, del barrio del Polígono. Dotaciones de bomberos del parque de Roces y varias patrullas de la Policía Local se desplazaron de inmediato.

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El incidente obligó a desalojara los residentes por precaución, pero todo quedó finalmente en un susto y pronto pudieron volver al centro con normalidad.

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