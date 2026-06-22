Cinco convenios, diez proyectos y 838.000 euros para impulsar la acción social en Gijón

A 838.600 euros se eleva el monto económico de los cinco convenios de colaboración con entidades sociales a los que dio su visto bueno la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Convenios que dan soporte a diez proyectos, que se prolongarán a 2027 –aunque la subvención aprobada se limite al actual ejercicio–y que alcanzan a la Asociación para la Ayuda al Drogodependiente Colectivo Nacai, la Fundación de Solidaridad Amaranta, la Fundación Siloé, ACCEM y la Asociación Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo (CISE).

Los proyectos objeto de financiación atienden a personas con problemas de dependencia, mujeres víctimas de trata y explotación sexual, personas con trastornos mentales graves, menores y familias en situaciones de especial dificultad, personas sin hogar o en exclusión social severa, población migrante con dificultades de inserción y personas perceptoras de ayudas sociales que necesitan acompañamiento para avanzar en sus procesos de inclusión.

«Estos acuerdos ponen de manifiesto el firme compromiso del gobierno local con las entidades que desarrollan una importantísima labor social en nuestro municipio y que, gracias a su experiencia, especialización y cercanía, permiten llegar a personas y familias que atraviesan situaciones especialmente complejas» destacó el popular Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales .

El concejal Guzmán Pendás, en el centro de la mesa, durante la reunión de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. / Lne

Son 146.100 euros para el Colectivo Nacai de ayuda al drogodependiente, 85.000 para la Fundación Amaranta y su proyecto de apoyo a víctimas de trata con fines de explotación sexual, 386.100 euros para que la Fundación Siloé siga con los centros de día Mil Soles y Milani y el proyecto Prometeo, 81.400 euros para ACCEM que trabaja con personas migrantes y 140.000 euros para el Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE) con programas de apoyo a familias, infancia y adolescencia.

En otro de los puntos del orden del día, la Junta Rectora ha aceptado la renuncia parcial de la Fundación Albergue Covadonga a una cuantía de 43.595,79 euros correspondiente a la subvención concedida en 2024 para el proyecto de atención integral a la población sin hogar. La entidad deberá abonar además 1.959,64 euros en concepto de intereses de demora.

"La vivienda, primero"

Por otro lado, se dio luz verde al expediente para contratar el servicio de acompañamiento socioeducativo a personas sin hogar en el programa «Housing First». Un contrato con una duración inicial de dos años y posibilidad de tres prórrogas anuales, hasta un máximo de cinco.

El servicio podrá atender a un máximo estimado de 20 participantes y proporcionará a personas sin hogar con una larga trayectoria de vida en la calle una vivienda estable y acompañamiento profesional para iniciar procesos de recuperación, empoderamiento y autonomía personal. El presupuesto base de licitación para los dos años iniciales asciende a 345.063,84 euros (con IVA) y el valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones ronda los 850.000.

También se aprobó la incorporación de la Fundación al contrato conjunto para el suministro de equipos informáticos destinados a los puestos de trabajo municipales, con un gasto estimado para la entidad de Servicios Sociales de 278.482,10 euros (con IVA) durante cinco años.