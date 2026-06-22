La ejecutiva del PSOE de Gijón activa el proceso de primarias

La comisión ejecutiva del PSOE de Gijón activa sus primarias y decidirá este miércoles qué fechas prefiere para la celebración de primarias para elegir a su candidata o candidato a la Alcaldía de Gijón en las elecciones municipales de mayo de 2027. La reunión de la comisión ejecutiva de este miércoles fue convocada ayer domingo, incluyendo entre los puntos a tratar en la misma la convocatoria de primarias para la elección de la cabeza de lista a las municipales. Desde la dirección federal del partido se dará la opción a las grandes ciudades de convocar primarias en tres fechas alternativas, julio, septiembre o noviembre. Cuál de esas tres fechas se prefiere es lo que se debatirá en la reunión de la ejecutiva del próximo miércoles.

Para la convocatoria formal de primarias, los socialistas gijoneses tendrán que esperar a que primero dé el pistoletazo de salida el Comité Federal del PSOE que se reunirá el próximo sábado, día 27. A continuación, tras el mandato de Ferraz, el asunto pasará por el Comité Autonómico, que está previsto que se reúna el día 29. Para ciudades como Gijón, el PSOE prevé que la fecha se pacte entre la federación territorial (la FSA) y la agrupación local, cuya ejecutiva definirá este miércoles su postura.

Aunque aún no se ha abierto formalmente el proceso de primarias, en el partido se prevé que haya varias candidaturas, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Tanto el concejal José Ramón Tuero como la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, trasladaron al secretario general del PSOE de Gijón su disposición a encabezar la candidatura socialista en las próximas elecciones municipales. Así lo indicó el líder de los socialistas gijoneses, Monchu García, ante las preguntas que le trasladaron afiliados en la asamblea socialista del Distrito Oeste, que se celebró a principios de este mes.

Tanto José Ramón Tuero como Carmen Moreno han venido manteniendo contactos con diversos afiliados y el primero ha trasladado a diversos colectivos su intención de presentarse a las primarias. Desde el entorno de Carmen Moreno, en cambio, se apunta que si bien en octubre del año pasado trasladó a Monchu García su disposición a ser candidata, ahora estaría sopesando si dar o no ese paso. Entre los factores que influirán en su decisión pesarán la complicada situación judicial del partido a nivel nacional, los apoyos internos que consiga y si las primarias pueden derivar en enfrentamientos internos que provoquen heridas en el partido.

Si hay o no más afiliados dispuestos a dar el paso, está por ver. De momento, la FSA ya encargó una encuesta preguntando por Carmen Moreno, Monchu García; la consejera de salud del Principado, Concepción Saavedra; la viceconsejera de turismo, Lara Martínez y el jefe de servicio del Hospital de Cabueñes, Manuel Vallina-Victorero.

Pese a estar incluido en esa encuesta, Monchu García se ha descartado, como así se lo transmitió a los militantes a los que también sondeó para conocer sus preferencias para la cabeza de cartel en las próximas municipales.

En la reunión del próximo miércoles, la ejecutiva local del PSOE de Gijón también convocará una asamblea ordinaria de afiliados y abordará la preparación de la conferencia política, que será clave para la confección del programa electoral con el que se presente a las elecciones municipales del próximo año.