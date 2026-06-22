Gijón limita las hogueras de San Xuan: en Poniente estará la gran pira municipal y los particulares no podrán hacerlas de más de 50 centímetros de alto, ni podrán saltar las ascuas

Gijón se prepara para vivir una de sus noches más especiales del año. La víspera de San Juan volverá a reunir a miles de personas alrededor del fuego en distintos puntos de la ciudad, con la playa de Poniente como principal escenario de una celebración que combina tradición, música y encuentros vecinales.

Este año, la gran novedad llegará precisamente en Poniente. El Ayuntamiento ha recordado que las hogueras particulares no podrán superar los 50 centímetros de alto, ancho y largo y deberán guardar una distancia mínima de seis metros entre sí. Además, solo estará permitida la quema de madera y cartón, quedando prohibidos materiales como colchones, plásticos, espráis o residuos de cualquier tipo. Tampoco se podrá saltar sobre las llamas ni utilizar líquidos inflamables para encenderlas.

Tradición asturiana junto al mar

La programación organizada por Divertia arrancará a las seis de la tarde con los tradicionales enramados de fuentes y lavaderos repartidos por distintos barrios y parroquias del concejo. Paralelamente, el paseo del alcalde Tini Areces acogerá una muestra de bandas de gaitas que se prolongará hasta la medianoche. A las 23.45 horas llegará el espectáculo pirotécnico y, apenas quince minutos después, el encendido de la gran hoguera de San Juan en Poniente.

Las hogueras de los barrios

La fiesta también se vivirá lejos del arenal. En Contrueces, donde las celebraciones ya arrancaron este lunes con actividades infantiles para los más pequeños, el parque de Cristino García Granda acogerá el martes una chocolatada, juegos tradicionales y la actuación del dúo Da Silva antes del encendido de la hoguera al son de la gaita y el tambor de Los Collainos.

En La Calzada, la jornada incluirá vermú vecinal, juegos infantiles, charanga, la actuación del monologuista Pin de Les Pieces y la verbena de la orquesta Galilea, que pondrá música a una noche que tendrá su momento culminante con la quema de la hoguera a medianoche.

Uno de los puntos con más tradición volverá a ser Mareo. Allí, la comisión organizadora espera repetir el éxito de años anteriores con una gran hoguera y la actuación de la orquesta Fania Blanco. Su presidente, Juan González, destaca que la cita mantiene un fuerte carácter popular y familiar. “Siempre tuvimos muchísima gente en la hoguera”, señala.

Una ciudad lista para la resaca festiva

La celebración tendrá también su cara menos visible. EMULSA desplegará desde las seis de la mañana del miércoles un dispositivo especial de limpieza con al menos 18 operarios y refuerzos de contenedores en los accesos a Poniente para acelerar la retirada de residuos y devolver la normalidad a playas y espacios públicos. La empresa municipal insiste además en la importancia de evitar el abandono de basura y de no introducir vidrio en la arena.

Con las llamas preparadas, las gaitas afinadas y las verbenas listas para comenzar, Gijón se dispone a celebrar una nueva noche de San Juan, una de esas citas capaces de reunir cada año a miles de personas alrededor del fuego y de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo asturiano.