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Gijón se prepara para el Orgullo 2026 con una manifestación para reivindicar la memoria e impulsar la ley LGTBI regional

La concentración, convocada por Xega, será el sábado 27 de junio a las 17.30 horas en el paseo de Begoña

Concentración de Xega en Gijón.

Concentración de Xega en Gijón. / JUAN PLAZA / LNE

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C. T.

Este sábado, 27 de junio la asociación Xega ha convocado la manifestación por motivo del Orgullo 2026, que tendrá salida del Paseo de Begoña a las 17.30 horas y pondrá rumbo al Ayuntamiento de Gijón. Desde el colectivo remarcan en esta edición el lema de "Nuestra memoria, nuestra fuerza", para hacer "un llamamiento a toda la ciudadanía para reivindicar los derechos humanos y en concreto la plena equiparación de los derechos para vivir la diversidad sexual y la identidad de género, sin miedo y sin agresiones", expresan.

También ponen el foco en el borrador de la ley LGTBI que está siendo debatida en el Parlamento asturiano, reclamando que "todo el mundo debe apoyar su aprobación para vivir en una Asturias libre de LGTBIAQfobia".

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"Asturias y Castilla y León son las dos únicas comunidades sin ley autonómica. Mientras tanto, en las comparecencias y redes se están colando discursos que son mentiras y medias verdades. Los discursos que criminalizan y nos ridiculizan siembran sospechas y crean un clima para que se sientan legitimados para acosarnos, insultarnos...", relató África Preus, coordinadora de Xega, en la presentación de los actos por el mes del Orgullo, donde animó a acudir a la manifestación del Orgullo.

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Esta concentración es el gran acto que está englobado en el fin de semana del Orgullín del Norte, en donde asociaciones, familias y todo aquel que quiera participar se reúnen en el camping de Deva en un entorno de celebración y unión.

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