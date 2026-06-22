Gijón prohibirá el uso de animales en las cabalgatas, belenes y procesiones

La nueva ordenanza de protección y bienestar animal incorporará a su articulado la prohibición del uso de animales en espectáculos circenses, exposiciones de belenes, cabalgatas y procesiones aunque fijando las mismas condiciones que ya se marcan en la ley que rige a nivel nacional desde 2023. Es decir cuando no se den las condiciones que permitan garantizar el total bienestar del animal en cuanto, por ejemplo, a su estado fisico, situación higiénica o circunstancias climatológicas que tenga que soportar. La legislación estatal determina, además, que hay que tener en cuenta las necesidades propias de cada especie.

Este es uno de los cambios que se van a introducir en el proyecto de ordenanza aprobado por la Junta de Gobierno a través de la incorporación de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. En este caso era el PSOE quien había solicitado esa prohibición expresa. A partir de una estimación parcial de su enmienda se incluye la prohibición pero sumándole esos condicionantes fijados por la legalidad vigente. Igual que se hará con la enmienda presentada por Podemos que pedía poner negro sobre blanco en la ordenanza que no podrían utilizarse animales "en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias que les causen angustia, dolor o sufrimiento". Se le estima la enmienda aunque se incluirá una referencia a aquellos espectáculos que tienen la protección de la actual legislación. Un matiz que evitará que la iniciativa morada pudiera ser la puerta para prohibir los toros a nivel municipal.

Esta misma semana está previsto que se convoque la comisión extraordinaria donde votar las enmiendas. El cálculo es que el documento final salga adelante con el apoyo de cinco de los seis partidos de la Corporación tras la estimación total o parcial por parte de los técnicos del 80% de las 54 enmiendas presentadas desde la oposición y las negociaciones políticas desarrolladas entre la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el popular Rodrigo Pintueles, y los grupos del PSOE, IU y Podemos para pactar una redacción de consenso en aquellos puntos donde la estimación de la enmienda solo fue parcial. Vox ni presentó enmiendas ni consideró oportuno participar en ninguna negociación.

De las 7 enmiendas presentadas por el PSOE se desestimó una y de las seis estimadas, cinco lo fueron parcialmente. IU había presentado 9 enmiendas: cinco desestimadas, dos estimadas en su integridad y otras dos estimadas parcialmente. El grueso fueron las 38 enmiendas con la firma de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, de las que 22 han sido estimadas, 20 parcialmente y 12 desestimadas.

Algunas de las enmiendas estimadas se centran en la corrección de errores formales, ajustes mínimos o cambios de vocabulario para elegir términos más precisos. Pero también las hay que incluyen cambios más importantes. Por ejemplo, y como pedía el PSOE, fijar un plazo de tres años para adecuar las zonas de esparcimiento canino a las nuevos requisitos de vallado, cartelería y mobiliario que se incluyen en la ordenanza.

Solo dos horas en el coche

También hay un reajuste, a partir de una enmienda de Podemos, en el punto de la ordenanza donde inicialmente se permitía tener hasta cuatro horas a animales cerrados dentro de vehículos siempre que estuvieran a la sombra y aireados. Ahora ese tiempo baja a dos horas. Y son enmiendas de la formación morada las que también permitirán concretar en la ordenanza las condiciones del paseo profesional de perros, la posibilidad de alojar y mantener a animales a los que se haya impuesto una cuarentena sanitaria obligatoria o el desarrollo de campañas de sensibilización sobre protocolos de gestión de conflictos vecinales generados por las colonias de gatos callejeros.

Entre las propuestas de la oposición ya descartadas están la petición de IU para habilitar zonas valladas para la suelta exclusiva de perros potencialmente peligrosos, la de Podemos para eliminar el condicionante del peso a la hora de calcular la sanción por animales sueltos y la del PSOE que planteaba habilitar el centro municipal de protección animal de oros animales diferentes a los de compañía y que estuvieran en situación de abandono o desamparo.