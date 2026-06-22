Gijón rendirá homenaje a José Antonio García Santaclara, fundador de Siloé
La Fundación Siloé recordará el legado de una de las figuras más comprometidas con la acción social en Asturias
El Teatro Jovellanos será escenario el próximo 12 de julio a las 12:00h de un homenaje a José Antonio García Santaclara, impulsado por la Fundación Siloé tras el fallecimiento del sacerdote y activista social el pasado año. Bajo el lema “Más corazón en las manos”, el acto servirá para recordar la trayectoria de quien dedicó más de cuatro décadas a acompañar a personas en situación de exclusión social, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y reconocidas de Gijón.
Una vida de entrega social
Nacido en Peñerudes (Morcín) en 1943, García Santaclara desarrolló gran parte de su labor en Gijón, donde fundó la Fundación Siloé, una entidad volcada en la atención a personas sin hogar, con adicciones, problemas de salud mental, discapacidad o enfermedades crónicas. Su trabajo le convirtió en un referente de la acción social en Asturias y en una voz constante en defensa de quienes, como él mismo decía, “no cuentan”.
Su trayectoria fue reconocida con numerosas distinciones. Fue nombrado Hijo Adoptivo de Gijón en 2018 por su compromiso con los colectivos más vulnerables y recibió también la Medalla de Plata del Principado de Asturias, además de otros reconocimientos vinculados a su labor solidaria. Más recientemente, el Ayuntamiento le concedió a título póstumo el Premio Especial a la Trayectoria Solidaria “Doctor Avelino González” dentro de los Premios Gijón Social y Cooperación.
La Fundación Siloé, que continúa desarrollando proyectos de apoyo social en distintos puntos de Asturias, ha organizado este acto como una celebración de su legado humano y social. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, previa inscripción.
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