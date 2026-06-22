Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro de Gijón: "Buscaremos cauces de colaboración para traer más autores internacionales"

Jaime Priede de la Huerta (Langreo, 1965), director de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX), festeja la "pluralidad" del modelo de una cita que acaba de concluir con récord de afluencia y ventas tras cinco días frenéticos. "Gijón es una ciudad lectora y culta", ensalza.

Un nuevo capítulo que se cierra. ¿Qué sensaciones deja esta edición?

Han sido días muy intensos. Esta era una Feria diferente. Al ser el décimo aniversario empezamos a trabajar mucho antes en darle una mayor difusión exterior aprovechando esta cifra redonda. La dimensión mediática ha sido superior y eso se traduce en la afluencia de gente. No ha habido diferencias entre días laborales o festivos. La afluencia ha sido muy continuada en cualquier momento de cualquier jornada y ha habido mucha implicación de libreros y editores con el público, con conversaciones constantes en las casetas. Se formó una atmósfera festiva en torno al libro.

¿Con qué momentos se queda?

Hubo dos muy especiales. La presencia de Nevenka Fernández fue muy emocionante por la ovación tan larga que recibió y lo bien y agradecida que se sintió. También destacaría la Fiesta de la Lectura, un momento de lectura tranquila y silenciosa. Había mucha diversidad de edades y se hacía en un sitio que se salía de los lugares comunes de la FeLiX.

La asistencia a esa Fiesta de la Lectura superó a las celebradas en Madrid, Barcelona o Sevilla.

Gijón es una ciudad muy dinámica y lectora en todas las edades y eso facilita el trabajo de gestión de este tipo de actividades. Es lectora y culta. Solamente hay que mirar los índices de lectura y préstamos en la red de bibliotecas municipales.

En cuanto a autores, actos... ¿qué ha llamado más la atención del público?

La pluralidad del modelo es lo que más llama. No obstante, encuentros como el que hubo con Remedios Zafra junto a Natalia Alonso son de los que realmente hacen cultura. También es un lujo contar con Juan Manuel Gil por su literatura desenfadada y cargada de humor. Es aire fresco.

Hubo llenazos también para escuchar a Lucía Solla Sobral o Lana Corujo.

Son dos fenómenos literarios que se han dado este año. Ambas, desde perspectivas inéditas, plantean y tocan temas que no estaban visibilizados, que estaban ocultos. Casi pueden catalogarse como fenómenos sociológicos. Estoy convencido de que muchos lectores suyos no son lectores habituales.

De un tiempo a esta parte ponen mucho el foco en la juventud, tanto en la selección de escritores como en el objetivo de captar a ese público.

La Zona Joven está muy consolidada. Funciona sola. Hay una corriente de público joven que llena muchos actos. Procuramos además que sea una programación dinámica en cuanto a encuentros, talleres, podcasts, conversaciones... Traemos lecturas que los jóvenes hacen, no las que podríamos quizás querer. Y las que ellos leen y les gusta.

El certamen se vertebraba en varios hilos temáticos. ¿Qué tal la acogida?

Lo vi muy equilibrado. El de "El fútbol que une" era original y funcionó bastante bien al tratarlo desde el punto de vista sociocultural. Y el de salud mental ha tenido mucha repercusión. "Narrativas del colapso" ocupaba un amplio frente del programa y siempre llaman la atención los temas que están de permanente actualidad.

¿Qué margen de mejora hay para el futuro?

La línea de mejora está encauzada. Hay que seguir mejorando la difusión fuera de Asturias, que este año ya ha sido impresionante. A nivel de organización y programación siempre hay cosas que pueden funcionar mejor o peor. Creo que en el crecimiento espacial o físico hemos tocado techo, más allá de que pueda haber dos casetas más o menos. Hay una limitación. Estamos en el centro de la ciudad y diría que tenemos la extensión ideal para que el paseo sea agradable, haya conversación... Si crecemos ahí se perdería la esencia de la Feria.

¿Y respecto a los contenidos?

Toca estar muy a la expectativa porque los hilos temáticos van en función de la actualidad. Debemos estar atentos a cómo van las cosas y qué temas están presentes.

¿Programar más autores internacionales es uno de los retos?

Siempre está ahí. Buscaremos cauces de colaboración con otras entidades y eventos culturales que tengan fechas coincidentes con las nuestras y eso nos puede permitir traer esos autores.

¿En qué medida es viable crecer en fechas?

Habría que tener en cuenta la opinión de los sectores implicados para saber, por ejemplo, hasta qué punto a los libreros les puede ser factible. Hay muchas vertientes a analizar y valorar. Antes la Feria empezaba de jueves, ahora ya es de miércoles. Si hay consenso, estudiaríamos la posibilidad de aumentar días. La puerta no está cerrada.

Una buena nueva llegó antes del arranque de la cita de este año con la concesión de la Medalla de Plata de Gijón.

Le dio más visibilidad. Es un premio de ciudad, que valoró el trabajo de la Feria. Esto nos ha dado mayor confianza y a la gente más ganas de acercarse a ver qué proponía la Feria.

¿Qué tiene de especial la FeLiX?

Su mayor patrimonio es la complicidad de todos los estamentos involucrados: el equipo de organización, autores, editoriales, agentes culturales, medios de comunicación... Todos van a una. Es un proyecto colectivo, de ciudad, y hay que cuidarlo.