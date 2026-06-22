Libreros y editores califican la Feria del Libro de Gijón como un "éxito rotundo" y confían en sumar "más días y horas"

Con la resaca habitual después de una gran fiesta, los libreros y editores de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) celebran un nuevo “éxito” de esta décima edición marcada por un gran ambiente desde el día de la inauguración, la debida exigencia que han notado entre los lectores y el deseo de poder ampliar una cita que ha trascendido las fronteras de la región. "Este año se puede decir que ha sido la culminación a nivel cualitativo", es el resumen que deja Rafa Gutiérrez, librero de La Buena Letra y uno de los pioneros en sacar sus libros a la calle y poner su entrega a disposición de un ávido público "con un muy buen criterio literario", expresa.

"Ha sido una tregua al mal humor que parece que siempre nos rodea. Las presentaciones estaban llenas y el ambiente era de alegría y buen rollo", reconoce Gutiérrez, enfatizando en el "falso mantra de que la gente no lee". "Había mucho movimiento y es algo que llama la atención, también entre los que no son de aquí, que se sorprenden al ver que la gente acude a las casetas con una base muy formada", señala acerca de lo que ha podido comentar con otros compañeros del gremio.

La misma sensación la ha tenido con las actividades que han llenado de cultura los cinco días de la cita. "Siempre genera conversación y pensamiento crítico, es lo que se fomenta y la gente responde porque se les trata como un público listo y eso se agradece", añade Gutiérrez. Con una sensación similar, Daniel Álvarez, editor de Hoja de Lata, refuerza esa idea de "la confirmación del principal evento del libro de nuestra tierra". "Es una de las más potentes de España y mantiene una identidad única", afirma.

Ni el Mundial ni las inclemencias del tiempo frenaron a un "público muy lector y que se deja sorprender". "Las ventas han ido muy bien y eso que el domingo teníamos algo de cautela por el partido de España, pero no se notó. La organización también ha sido un éxito y ha lidiado con todos los contratiempos como el chaparrón que nos cayó y que afectó aparte del material. Nos comentaron que se harán cargo de los desperfectos", declara Álvarez que, para una próxima edición, desea "tener más tiempo libre para disfrutar de la feria".

En La Revoltosa también muestran cierta "sorpresa con la cantidad de gente" y más que con el número de ventas, buenas en todo caso, "con la cantidad de conversaciones sobre libros que se abrieron", reconoce la librera Verónica Piñera. "Gijón es una ciudad con muchos clubes de lecturas, librerías y eso, cuando se sacan los libros a la calle, se nota", expresa, añadiendo que es una opinión "que trasciende el Negrón", en referencia a lo que le han compartido compañeros de otras provincias. Piñera también destaca el peso que han tenido los talleres este año. "Le ha dado un punto muy guay, con actividades para todos los públicos y colaborando con entidades culturales que han dinamizado la feria", detalla, dejando una petición. "Queremos más horario y días. Estamos hablando de la tercera feria de España y veo que hay actividades que se solapan y que tendrían más escaparate ampliando las jornadas", opina.

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Para Jorge Salvador Galindo, editor de Pez de Plata, ha sido "sin duda la mejor feria a nivel de ventas". "Cada año sigue creciendo y, en nuestro caso, hemos notado muchísimo un gran interés en el catálogo", explica el editor, mostrando que es un ejemplo de que "vienen lectores competentes, formados y buscando cosas diferentes a las novedades". En la misma línea, Lorena Sánchez de la librería La Señora Eyre, valora esta edición como "un éxito rotundo a todos los niveles". "Se nota el ambiente e interés cultural que despierta y que fomentan las innumerables actividades", matiza Sánchez que también como punto más positivo de esta edición se queda con "el interés de la gente joven" y el renacer de los grandes clásicos de Benito Pérez Galdós, León Tolstói o las hermanas Brontë. "Siguen más presentes que nunca", sentencia.