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Lucía Rodríguez Olay firma su libro "Las langostas del Titanic"

Lucía Rodríguez Olay, a la derecha, con una lectora.

Lucía Rodríguez Olay, a la derecha, con una lectora. / Marcos León

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Lucía Rodríguez Olay, filóloga, profesora y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, firmó ejemplares de su libro "Las langostas del Titanic", en el que recopila artículos y reflexiona sobre educación, cultura y sociedad.

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