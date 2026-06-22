Nuevo Roces se apoya en IU para forzar que el Principado ejecute la conexión ciclopeatonal del barrio con la senda fluvial del Piles

La comprobación de que el Principado de Asturias tiene la propiedad de los terrenos necesarios y el hecho de que el consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo, hubiera asumido en sede parlamentaria su compromiso de colaboración en las mejoras de comunicación que necesitara el barrio de Nuevo Roces han llevado a IU a presentar una proposición no de ley a la Junta General del Principado que permita dar respuesta a la histórica reivindicación vecinal de construir una vía ciclopeatonal que conecte el barrio más joven de Gijón con la senda fluvial del Piles.

La proposición no de ley plantea dos opciones. Una primera, que consideran la más rápida y efectiva, deja en manos del Principado la responsabilidad directa y única de diseñar el proyecto técnico y ejecutar la obra "procediendo para ello al acondicionamiento, pavimentación e iluminación del túnel de paso subterráneo existente bajo la autovía AS-I". O, como segunda vía, tramitar con urgencia un expediente de mutación demanial o de cesión gratuita que permita al Ayuntamiento disponer de los terrenos y del paso subterráneo para "la ejecución de la infraestructura en el menor plazo de tiempo posible".

El concejal Javier Suárez Llana y la diputada Delia Campomanes, ambos de IU, presentaron la iniciativa en el Ayuntamiento de Gijón junto a José Miguel Bernardo y Eva Abia, integrantes de la directiva de la asociación vecinal de Nuevo Roces. "Sufrimos un problema estructural de aislamiento y de ejecutarse esta conexión miles de residentes de Nuevo Roces podrían salir del barrio de forma segura hacia el Este de la ciudad conectándose con Viesques y Las Mestas e integrándose en un circuito verde que llega hasta la playa de San Lorenzo", explicó Bernardo recordando que es una reivindicación vecinal activa desde 2011 y que la propia Carmen Moriyón incluyó en su último programa electoral. "Pero nos tememos que no se haga en esta legislatura como nos habían dicho. Siempre hemos tenido buenas palabras pero queremos hechos", concretó el representante vecinal.

Javier Suárez Llana, Delia Campomanes, José Miguel Bernardo y Eva Abia, en el Ayuntamiento. / R. V.

Recordó el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, que su grupo habia llevado al pleno en noviembre de 2023 una iniciativa para mejorar las conexiones ciclopeatonales de Nuevo Roces que fue aceptada por el equipo de gobierno. Se hablaba entonces, y se jecutó a través del camino de los Caleros, de conectarse con los barrios del Sur pero tambien se hablaba en esa iniciativa de enlazar con los barrios del Este, y eso es lo que sigue pendiente. "Se nos decía desde el gobierno que había un escollo, que era que se necesitaban terrenos privados con las complicaciones que conlleva una expropiación. Pedimos acceso al expediente cuál no sería nuestra sorpresa al constatar que no solo hay dos parcelas de la familia Armada. También hay parcelas ddel Principadoque forman parte de la servidumbre de la autovía y que darían para hacer esa conexión de Nuevo Roces con la senda fluvial del Piles", explicó Suárez Llana.

Una propuesta sencilla

La nueva conexión permitiria por un lado llegar hasta casi el centro de la ciudad a través de los barrios del Este pero también poder enlazar con todo el ámbito de la Milla del Conocimiento lleno de equipamientos de uso pùblico y privado.

"Es una propuesta sencilla y modesta pero que permite actuar en materia de movilidad sostenible en un Gijón con problemas de contaminación y evitar el aislamiento de un barrio cercado por el asfalto", indicó la diputada Delia Campomanes.