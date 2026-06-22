La reiteración delictiva lleva a prisión al senegalés que hostigaba a camareras del centro de Gijón

Rozando la veintena fue la vencida. El joven senegalés, conocido como Moussa por los agentes, que durante el último mes protagonizó distintos altercados con camareras en establecimientos hosteleros del entorno de la plaza de Europa ha ingreso ya en el Centro Penitenciario de Asturias después de un nuevo hecho delictivo que tuvo lugar el viernes. A estos incidentes que fue protagonizando hay que sumar los delitos de quebrantamiento, pues sobre él pesaba una orden de alejamiento de una de sus víctimas, que trabajaba en un negocio del Mercado del Sur.

Agentes de la Policía Nacional se pasaron semanas deteniendo a este individuo en el entorno de la plaza de Europa y hasta el paseo de Begoña. Los hechos eran siempre similares. Accedía a los negocios hosteleros y comenzaba a increpar o bien a los clientes o bien a los trabajadores de los bares. Especialmente actuó en la calle Donato Argüelles, donde protagonizó un grave altercado tras empezar a proferir insultos "muy desagradables", empujando, lanzando amenazas e incluso escupiendo a trabajadoras y clientas.

Ese episodio motivó que, hartos de la situación, colgasen carteles por toda la zona denunciando ya no solo lo ocurrido, sino el problema de seguridad que estaba volviendo a producirse en el entorno de la plaza de Europa, un parque donde cada vez más se concentran personas del mismo perfil conflictivo. "Se ponen más agresivos con las mujeres y hemos llegado a verle armado con navajas. Ojalá hagan algo para que esto se arregle", clamaba una de las afectadas en conversación con este periódico.

Orden de alejamiento desde el mes de mayo

Las actuaciones policiales no pararon de sucederse. Con ellos también mantenía la misma conducta de insultos y hasta escupitajos cuando le detenían. Pero una y otra vez volvía a quedar en libertad después de prestar declaración en sede judicial. Así hasta cerca de una veintena de episodios. Y eso que existía en vigor una orden de alejamiento concedida a finales del pasado mayo a una de las camareras de una cafetería del Mercado del Sur donde cometió uno de sus primeros hechos delictivos.

El último arresto le llevó al Palacio de Justicia el pasado viernes. Al final, se decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.