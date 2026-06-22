El servicio de Cardiología del Hospital de Cabueñes recibe el máximo sello de calidad asistencial

El servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Cabueñes ha sido reconocido con la certificación de calidad A1 del llamado modelo GECA-GC, siglas de Guía de Estándares para la Gestión Clínica, que otorga el Servicio de Salud del Principado de Asturias y que acredita "el cumplimiento de los más altos estándares en atención sanitaria y seguridad del paciente". Íñigo Lozano Martínez-Luengas, jefe del servicio, señala que este certificado tiene tres niveles, entre la A y la C, siendo esta última la que acredita un nivel de "excelencia" que su equipo busca conseguir a lo largo de los dos próximos años.

Explica el Principado que la certificación "reconoce el compromiso del servicio con la excelencia asistencial, la seguridad del enfermo y la mejora continua de sus procesos clínicos y organizativos". Como se suele realizar en estos casos, la Unidad de Evaluación en Calidad del Sespa analizó el funcionamiento del servicio, en este caso, entre los días 4 y 8 de mayo. Los inspectores realizaron una revisión documental y se entrevistaron con los profesionales. También visitaron sus instalaciones y analizaron la gestión de las historias clínicas electrónicas.

A raíz de esta revisión, la Unidad destacó del servicio de Cardiología "la información ofrecida a pacientes y familiares, la gestión de consentimientos informados, la evaluación clínica, la seguridad en los procedimientos, la respuesta ante paradas cardiorrespiratorias, la prevención de caídas y los protocolos de acogida de nuevos profesionales". A juicio de la Consejería de Salud, el reconocimiento "respalda el trabajo de uno de los servicios de referencia del área sanitaria en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y pone en valor el esfuerzo de sus profesionales por ofrecer una atención segura, eficaz y basada en la evidencia científica". El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, visitó este lunes el hospital para hacer entrega de la acreditación, que fue recogida por el propio Lozano en representación del servicio.

Completa la Consejería de Salud que "el modelo GECA-GC constituye una herramienta de evaluación orientada a impulsar la mejora continua de las organizaciones sanitarias". También que el informe de auditoría que se hace en estos casos ayudar a "identificar oportunidades de mejora que permitirán avanzar en aspectos relacionados con la seguridad clínica, la confidencialidad, la gestión de la medicación y determinados procesos asistenciales para reforzar la cultura de calidad ya implantada en el servicio". "La gerencia del área sanitaria III y la dirección del hospital han felicitado al equipo por este logro y destacado su implicación y profesionalidad", completa Salud.