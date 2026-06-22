Somma, un enfoque integral para cuidar de tu salud

Un proyecto creado por tres amigos y que ha acabado convirtiéndose en un centro multidisciplinar que combina fisioterapia, entrenamiento y alimentación. Esto es Somma, en Gijón, en Avenida de la Costa, 81. "Lo que comenzó como una amistad de toda la vida en Colunga se ha transformado en un proyecto empresarial compartido. Somos tres jóvenes profesionales, amigos desde la infancia, que hemos unido nuestros conocimientos para crear un centro que apuesta por un enfoque integral de la salud y el bienestar", explica Fidel Díez, fisioterapeuta y uno de los responsables de Somma.

A Díez, se suma Javier Cedillo, entrenador personal y dietista y Óscar Glez, entrenador personal. "Creemos que las personas obtienen mejores resultados cuando el tratamiento, el ejercicio y la alimentación trabajan de forma coordinada", cuentan desde el centro.

Un trato cercano, atención personalizada y una forma de trabajar basada en la evidencia científica son parte de su seña de identidad. Y es que, a pesar de la juventud de los fundadores de Somma, cuentan con una formación sólida con el objetivo de ofrecer un servicio profesional adaptado a las necesidades de cada persona.

Sala de entrenamiento de Somma / Pablo Solares

En el área de fisioterapia, el centro incorpora tecnología avanzada como la radiofrecuencia INDIBA, un tratamiento innovador que ayuda a acelerar la recuperación y mejorar el dolor en numerosas patologías. Además, combinan diferentes herramientas terapéuticas como la terapia manual, el ejercicio terapéutico y las técnicas invasivas, permitiendo abordar desde lesiones deportivas hasta problemas derivados del trabajo, patologías crónicas, procesos asociados al envejecimiento o molestias del día a día.

Por otro lado, el servicio de entrenamiento personal está diseñado para adaptarse a cada usuario, ofreciendo sesiones individuales, en pareja o en grupos reducidos. "El objetivo es que cada persona pueda mejorar su condición física y alcanzar sus metas de manera segura y eficaz, siempre bajo la supervisión de un profesional que adapte el entrenamiento a sus capacidades y circunstancias", añade Fidel Díez.

La dietética es el tercer pilar del proyecto. A través de una valoración inicial, se elaboran planes nutricionales personalizados y se realiza un seguimiento continuo para ofrecer apoyo, motivación y los ajustes necesarios durante todo el proceso. Además, los usuarios tienen la posibilidad de combinar el asesoramiento nutricional con el entrenamiento personal, potenciando así los resultados.

Ilusión, un enfoque multidisciplinar y un trato profesional y cercano son ingredientes clave en este espacio que busca aportar "una propuesta diferente en la zona, donde la salud, el rendimiento y el bienestar se entienden desde una visión global y personalizada", destaca Díez.

Además, desde Somma ofrecen a sus clientes una sesión de fisioterapia por solo 30 euros para aquellas personas que escaneen el código QR aparece en la parte inferior de esta página.