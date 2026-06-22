Xune Elipe: “No podemos entender la Asturias actual sin conocer los últimos cuarenta años”

El músico y escritor Xune Elipe presentará este miércoles, a las 20.00 horas, en la librería Toma 3 de Gijón su nuevo libro, “Da-yos caña. El tiempu y el contestu d’una banda de Rock Astur”, obra galardonada con el II Premio Yolanda Huergo. En la cita estará acompañado por el escritor Francisco Álvarez. Lejos de ser una simple historia de Dixebra, el volumen utiliza la trayectoria de la banda para recorrer los principales cambios sociales, políticos y culturales vividos en Asturias desde los años ochenta.

¿Cómo nace Da-yos caña?

Surge porque en 2027 Dixebra cumplirá cuarenta años. Quería explicar por qué nace una banda tan particular en una ciudad como Avilés y utilizar al grupo como vehículo para contar la historia social y política de Asturias durante las últimas cuatro décadas.

El libro va más allá de la música. ¿Por qué era importante ampliar el foco?

Porque Dixebra es algo más que una banda de rock. Nuestras letras están muy ligadas a la realidad asturiana. Para entender qué representamos hay que conocer los acontecimientos que marcaron Asturias en estos años.

¿Se puede entender la trayectoria de Dixebra sin conocer la Asturias de los años ochenta y noventa?

Es imposible. Muchas canciones hacen referencia a hechos concretos de la reconversión industrial o de las movilizaciones sociales. La gente joven muchas veces nos pregunta por el significado de determinadas letras porque no vivió aquella época.

La obra ha recibido el Premio Yolanda Huergo. ¿Qué supone para usted?

Es un gran honor. Yolanda fue una amiga y un referente ético y de compromiso social en Asturias. Que el libro lleve su nombre tiene un significado muy especial para mí.

¿Qué lecciones pueden extraer los jóvenes de aquella época?

No podemos entender la Asturias actual sin conocer los últimos cuarenta años, con procesos como la reconversión industrial, los cambios políticos o los movimientos sociales. Conocer de dónde venimos es fundamental para entender quiénes somos hoy.

¿Qué le está sorprendiendo de la recepción del libro?

El interés de muchos lectores jóvenes. Me dicen que están descubriendo referencias históricas que aparecen en las canciones de Dixebra y que desconocían por completo.

¿Con qué sensaciones llega a la presentación de Gijón?

Con ganas de charlar con la gente y compartir impresiones sobre el libro. Al final, se trata de reflexionar juntos sobre cómo se ha construido la Asturias que conocemos hoy.