La Federación Española de Fútbol confirma que el árbitro asturiano investigado por agredir a una prostituta no pitará la próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol ha reforzado la decisión que tomó en febrero y ha confirmado que el árbitro asturiano investigado por agredir a una prostituta no formará parte del equipo de colegiados de la próxima temporada. La entidad ha informado a través del Comité Técnico de Árbitros que causará baja de la Segunda División, manteniendo su postura de apartar al árbitro hasta que se resuelva la vía judicial.

La noticia saltó a principios de febrero, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, pero fue en enero cuando la Policía Nacional detuvo al colegiado tras una denuncia de una mujer en la que indicaba que le había agredido haciéndose pasar, precisamente, por un agente de este cuerpo. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) y la Policía Nacional de Gijón son las que se encargaron de las pesquisas, aunque el investigado no reside en la ciudad y los hechos tampoco ocurrieron aquí.

Al parecer, el implicado fue el que se puso en contacto con la mujer, que ejerce la prostitución, mediante su teléfono móvil. Acordaron una cita en un piso y allí se presentó el árbitro con un gran abrigo en el que ocultaba una camiseta con distintivos de la Policía Nacional.

Una vez en la habitación donde tendría lugar el encuentro sexual, el investigado comenzó a hacer una serie de preguntas a la víctima sobre su situación legal en España. Preguntas que comenzó a formular habiéndose quitado ya la ropa de abrigo y mostrando la citada camiseta. Esas preguntas iban encaminadas hacia saber sobre la situación legal de la víctima, de nacionalidad venezolana. Algunas de esas cuestiones eran relativas a si tenía papeles y que si era consciente de que podía ser expulsada del país.

La víctima dio por hecho que el investigado era un agente de la Policía Nacional y "por miedo" a tener algún problema legal accedió a mantener relaciones sexuales por las que el investigado no abonó el precio acordado. A finales de enero, la víctima decidió presentar la denuncia. El móvil del árbitro fue clave para localizarlo, ya que a través de su número de teléfono, que había usado para comunicarse con la mujer, dieron con su identidad. La confirmación la presentó la denunciante reconociéndolo a través de una fotografía.

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Tras la detención, la Real Federación Española de Fútbol le apartó de su actividad y decidió suspenderlo de manera cautelar tras conocer la noticia a través de este periódico hasta que se aclare todo. Con el anuncio del listado de árbitros de Primera y Segunda para la próxima temporada, el organismo reitera su decisión, señalando su baja de la categoría de plata donde la pasada campaña arbitró doce encuentros y manteniéndose a la espera de que se resuelva el caso en los tribunales.