El folclore y la tradición del enramado de las fuentes toma Gijón a escasas horas del encendido de las hogueras de San Juan

Gijón ya calienta motores para disfrutar de las hogueras de San Juan. Los vecinos han cumplido un año más con sus tradiciones y ya han comenzado a llenar las calles de música y bailes, además de engalanar las fuentes con el clásico enramado.

Los vecinos engalanan las fuentes y realizan bailes tradicionales antes del encendido de las hogueras. / Marcos León / Fernando Rodríguez

Distintas agrupaciones han protagonizado esas citas en barrios como de Deva, Somió Porceyo, La Guía, Leorio, Llantones y Cimavilla. En el centro, los integrantes del grupo de cultura tradicional “Andecha Na Señardá” se mostraron fieles a su cita realizando el enramado de la fuente de Pelayo.

“Es una tradición importante en Asturias y llevamos cerca de treinta años enramando esta fuente”, destacó Teresa Cuevas, integrante de la Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá. “Representa mucho un día como hoy. Es importante la tradición de San Juan”, señaló Cuevas durante los preparativos del acto.

Las hogueras de San Juan de las que se podrá disfrutar esta noche en Gijón son las de Poniente, Mareo y Contrueces. La del Arbeyal ha sido suspendida después de que los vecinos recibieran un aviso de la Demarcación de Costas.