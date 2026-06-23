Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El folclore y la tradición del enramado de las fuentes toma Gijón a escasas horas del encendido de las hogueras de San Juan

Los vecinos calientan motores para el culmen de una jornada especial

El enramado de fuentes y los bailes tradicionales invaden Gijón de tradición antes de la hoguera de San Juan

El enramado de fuentes y los bailes tradicionales invaden Gijón de tradición antes de la hoguera de San Juan

D. T.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Martínez

Gijón ya calienta motores para disfrutar de las hogueras de San Juan. Los vecinos han cumplido un año más con sus tradiciones y ya han comenzado a llenar las calles de música y bailes, además de engalanar las fuentes con el clásico enramado.

El enramado de fuentes por San Juan en Gijón, en imágenes.

El enramado de fuentes por San Juan en Gijón, en imágenes.

Ver galería

Los vecinos engalanan las fuentes y realizan bailes tradicionales antes del encendido de las hogueras. / Marcos León / Fernando Rodríguez

Distintas agrupaciones han protagonizado esas citas en barrios como de Deva, Somió Porceyo, La Guía, Leorio, Llantones y Cimavilla. En el centro, los integrantes del grupo de cultura tradicional “Andecha Na Señardá” se mostraron fieles a su cita realizando el enramado de la fuente de Pelayo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

“Es una tradición importante en Asturias y llevamos cerca de treinta años enramando esta fuente”, destacó Teresa Cuevas, integrante de la Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá. “Representa mucho un día como hoy. Es importante la tradición de San Juan”, señaló Cuevas durante los preparativos del acto.

Noticias relacionadas y más

Las hogueras de San Juan de las que se podrá disfrutar esta noche en Gijón son las de Poniente, Mareo y Contrueces. La del Arbeyal ha sido suspendida después de que los vecinos recibieran un aviso de la Demarcación de Costas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
  3. Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
  4. Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
  5. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
  6. Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
  7. Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro 'El manual': 'Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación
  8. Hablan los afectados por el incendio que afectó a varios coches en un parking de Gijón: 'Esto es una vergüenza

El folclore y la tradición del enramado de las fuentes toma Gijón a escasas horas del encendido de las hogueras de San Juan

El folclore y la tradición del enramado de las fuentes toma Gijón a escasas horas del encendido de las hogueras de San Juan

Playa verde del Rinconín: primera inauguración en unos días y nuevo impulso tras el verano

Playa verde del Rinconín: primera inauguración en unos días y nuevo impulso tras el verano

Las parroquias de Gijón celebran el freno a la oleada de robos, pero urgen más medidas contra las carreras ilegales

Las parroquias de Gijón celebran el freno a la oleada de robos, pero urgen más medidas contra las carreras ilegales

Una charla sobre Nora Ephron abre el ciclo "Transgresoras" en la Semana Negra de Gijón

Una charla sobre Nora Ephron abre el ciclo "Transgresoras" en la Semana Negra de Gijón

Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas

Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas

Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas

Iker Andrés Escudero: “Me gustaría demostrar que la ciencia y las letras pueden convivir en una misma persona”

Una actividad deportiva al alza en Gijón: el complejo deportivo Llano-Contrueces gana espacio para la calistenia ante el aumento de la demanda

Tracking Pixel Contents