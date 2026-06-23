Gijón protege a sus animales: ni premios de una rifa, ni dejarlos "desatendidos más de 12 horas en fincas, atados sin supervisión

La concejalía de Medio Ambiente que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles ya ha enviado a todos los grupos municipales su propuesta de reformulación del proyecto de la ordenanza de Protección y Bienestar Animal para incorporar los ajustes procedentes de la estimación de buena parte de las enmiendas presentadas por PSOE, IU y Podemos. Una estimación técnica inicial a la que se sumó una negociación política para llegar a un acuerdo en la redacción de los textos definitivos con la intención de alcanzar el máximo consenso político sobre esta normativa, que tanto impacto social tiene. Un consenso que parece más que factible y del que solo queda fuera Vox, que no participó en el proceso.

La redacción resultante entra aun más al detalle del cuidado y protección que Gijón quiere darle a los animales que viven en la ciudad. Y no solo a perros y gatos. Así, y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la ordenanza incorporará a través de este proceso , y en concreto de una enmienda del PSOE, la prohibición general del uso de animales en espectáculos circenses, exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones. Aunque vinculando la posibilidad de participación en esos actos al cumplimiento de todas las condiciones que se fijan en las normativas estatal y autonómica en vigor.

Esta prohibición se extiende a romerías y otros eventos feriados. Pero hay más: en Gijón no estará permitido en ningún caso el uso de animales de forma ambulante, como reclamo en escaparates o como recompensas, premios, rifas o promociones. Y tampoco estará permitido el uso de animales en atracciones mecánicas de feria o en eventos donde haya pirotecnia. Además, se concreta tras la estimación parcial de una enmienda de Podemos que no pueda haber especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

Limitaciones de estancia en coches o terrazas

La nueva redacción de la ordenanza también hila más fino en las condiciones que se exigen a los propietarios cuando dejen a sus animales solos en coches, patios o terrazas. En el caso de los coches el limite de tiempo pasa de cuatro a dos horas y siempre que el animal tenga acceso a agua, condiciones de bienestar y protección frente a las inclemencias meteorológicas. Por otro lado, se fija un tope máximo de ocho horas seguidas como tiempo para tener a perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios "especialmente cuando las condiciones los expongan a falta de sombra, frío o lluvia".

Estas descripciones se incluyen en el artículo de la ordenanza donde se fijan las disposiciones de protección de los animales. Artículo que ya impone no maltratar, torturar o hacer daño físico o psicológico a los animales o no dejarlos "desatendidos más de doce horas en recintos cerrados o fincas, atados sin supervisión, cuando no exista una vivienda habitada permanente". Igual que prohibe ocasionar su muerte por acción u omisión o adiestrarlos para espectáculos o peleas.

Recuperar animales adoptados y mal cuidados

Hay ajustes también en el artículo de la ordenanza donde se concretan los procesos de adopción y acogimiento de animales del Centro Municipal de Protección Animal. Se concreta como se dejará sin efecto la adopción en caso de que el nuevo titular no le de los cuidados adecuados al animal. Si la persona no quiere devolver voluntariamente el animal al albergue entrará en juego la Policía Local. La incidencia quedará registrada para evitar futuras adopciones de esas personas.

En lo que tiene que ver específicamente con perros hay una matización en la posibilidad de dejarlos atados a alguna argolla en la entrada de un establecimiento para que quede claro que las mascotas deben estar supervisadas. Entendiendo por esa supervisión que haya un ángulo de visión suficiente desde el interior del local para estar pendiente de ellos todo el tiempo. Y en base a una enmienda de IU se distingue entre la prohibición de ejecutar en vías públicas acciones profesionales de adiestramiento deportivo canino y el permiso para poder desarrollar una actividad profesional de educación canina de modificación de conducta.

Censos de colonias felinas

Las modificaciones afectan también a la parte del articulado referidas a las colonias felinas. Empezando por la inclusión de la definición de gato comunitario y acabando por la incorporación del principio de bienestar animal a la descripción de la elaboración de censos de colonias felinas con independencia de que sean o no sean legalizables.

Los grupos municipales han sido convocados este miércoles a una sesión extraordinaria de la comisión de Medio Ambiente para votar esas enmiendas. Finalmente se presentaron 54. Solo 12 han sido desestimadas. Podemos firmó 38 de las que 19 han sido estimadas, otras 13 estimadas parcialmente y seis desestimadas. Nueve fueron las enmiendas de IU: 5 desestimadas, dos estimadas en su totalidad y dos parcialmente. Y 7 presentó el PSOE de las que 5 fueron estimadas parcialmente, una íntegramente y una desestimada. La intención de la concejalía de Medio Ambiente es llevar al Pleno de julio el documento de aprobación inicial.