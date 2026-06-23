Gijón reajusta su plan para crear nuevas normas: se impulsan dos y se caen seis de las comprometidas

Al tiempo que se ultiman los trámites para llegar en pocas semanas a la aprobación inicial de la nueva ordenanza de Protección y Bienestar Animal y el nuevo reglamento de Participación Ciudadana, la Junta de Gobierno aprobará en su próxima sesión el Plan Anual Normativo de 2026, que incluye aquellas iniciativas normativas que las concejalías van a poner en marcha de cara a su aprobación el año que viene. Además el nuevo documento, que se coordina desde la Secretaría General de Pleno, también registra aquellos proyectos normativos que se han caído del último plan aprobado. Y que no son pocos. De hecho, en este último plan normativo del mandato hay dos propuestas que buscan salir adelante y seis que se dejan caer.

Las nuevas iniciativas son la ordenanza de Residuos e Higiene Urbana y el reglamento del Consejo de la Memoria Democrática. En el caso de la normativa que la concejalía de Medio Ambiente quiere ajustar el objetivo es dar cobertura a elementos que aparecen en la ordenanza de Protección del Medio Acuático frente a la contaminación por vertidos no domésticos–aprobada en 1990 y que se va a derogar–e incluir nuevas condiciones de regulación y sanción en vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

Por su parte la concejalía de Cultura, Museos e Industrias Creativas presenta su intención de generar un nuevo reglamento interno del Consejo de Memoria Democrática, aprobado a principios de 2023. ¿Necesidad de la reformulación de lo existente pese a tener pocos años? Se justifica con la necesidad de adecuarlo a un nuevo marco normativo, de ejecutar una incorporación efectiva de la perspectiva de género, de formular la ampliación de la representación de las entidades memorialistas, de incorporar a todas las universidades públicas con presencia en el municipio y de incluir a quien ostente el puesto de Cronista Oficial de la Villa.

Del listado de proyectos normativos que se habían previsto el año pasado de cara a su aprobación en el actual ejercicio caen la intención que tenía la concejalía de Medio Ambiente de modificar la ordenanza sobre Protección del Medio Acuático ya que será sustituida por la nueva ordenanza de Residuos. Pero no solo. Tampoco hay intención, como ya había anunciado el propio edil del área, de acometer la elaboración de una ordenanza de Movilidad Sostenible, que sustituyera a la derogadaa finales de 2023.

Y, en principio, también decaen la nueva ordenanza reguladora de Terrazas de hosteleria en la vía pública y de la Policía de Vados que había promovido la concejalía de Urbanismo a través de su servicio de Licencias y Disciplina. Tampoco se cuenta ya con hacer los reglamentos de distritos y de cementerios municipales que había impulsado la concejalía de Atención a a la Ciudadanía y Distritos.

El Plan Anual Normativo de 2025 también incluía hacer una ordenanza para regular las Zonas de Bajas Emisiones, cuyo proyecto normativo se aprobó recientemente la Junta de Gobierno, otra de autotaxi, también bajo la responsabilidad del área de Movilidad y una centrada en la regulación de la publicidad exterior mediante carteleras publicitarias, cuya responsabilidad recae en el área de Urbanismo.

De desarrollarse son las últimas normas que se generarán en el actual mandato y el que se apruebeen esta Junta de Gobierno será el último Plan Anual Normativo de esta etapa municipal. En 2027 no se aprobarán directrices para la tramitación de proyectos normativos al ser un año de convocatoria electoral local.