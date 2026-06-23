Un nuevo sistema de iluminación para realzar los detalles de "La madre del emigrante"

Nueva mejora para la estatua de "La madre del emigrante", conocida popularmente como "La lloca" del Rinconín. La pieza ya tiene operativo un nuevo sistema de iluminación creado expresamente para ella. En concreto, el Ayuntamiento ha colocado cuatro óculos en el suelo que, explica, aportan luz cálida con el objetivo de "resaltar los detalles y texturas de la escultura".

La actuación se comenzó a pensar ya el año pasado, en parte a petición de los albaceas de Ramón Muriedas, escultor de la obra, que planteaban que la escenografía en la que se coloca la pieza, en plena vía pública, ayudase a leer mejor el mensaje que el artista pretendía enviar. También el año pasado se tuvo que diseñar sobre la marcha una nueva intervención de restauración sobre la propia escultura, ya que "La lloca" había perdido un dedo de la mano.

Desde hace ya unos años, el Ayuntamiento cuenta con un plan específico de restauración y recuperación de esculturas públicas. Un programa que apuesta especialmente por el parque de Isabel la Católica, donde se concentra un importante conjunto artístico y donde ya se ha podido intervenir sobre piezas como "Niño estrangulando una oca", recolocada a finales del año pasado ya libre de verdín y suciedad.