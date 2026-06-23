Las parroquias de Gijón celebran el freno a la oleada de robos, pero urgen más medidas contra las carreras ilegales

En la que fue la primera Junta Local de Seguridad de este mandato, los agentes de la Policía Local y Nacional y de la Guardia Civil trasladaron este lunes que los operativos para atajar los robos en viviendas y las carreras ilegales parecían estar dando sus frutos y que desde hace semanas ambos problemas se consideran bajo control. Varias de las parroquias que estuvieron afectadas a inicios de años por una oleada de allanamientos ratifican esa valoración de los agentes y aseguran que "se nota más presencia" policial en la zona, algo que ellos entienden que actúa como "disuasión" ante intentos delictivos. Trasladan, sin embargo, dos peticiones: poder reunirse con Delegación del Gobierno para estudiar posibles refuerzos en patrullas e implantar más medidas contras las temidas carreras que, aunque a la baja, siguen celebrándose en el concejo.

José Luis García Nicieza, responsable de la federación de asociaciones rurales "Les Caseríes" y líder vecinal de Veriña, explica que la vigilancia policial a las parroquias se ha incrementado este año. "Es verdad que hay más presencia, se nota. Después de las reuniones que tuvimos hace unos meses se incrementaron los esfuerzos hasta donde se puede", dice. Este último matiz, no obstante, es el que les queda pendiente por aclarar a la federación. "Queremos ver si habría alguna manera de reunirnos con la Delegada del Gobierno (Adriana Lastra) para plantearle la posibilidad de incrementar el número de efectivos en esta zona. Hoy los agentes trabajan hasta donde sus medios se lo permiten y quizás se podrían reforzar en las zonas más problemáticas", cuenta. A su juicio, también, esta última época "tranquila" es la habitual por estas fechas. "Después del verano es cuando las cosas suelen volver a complicarse", adelanta.

Nabila Gómez, líder vecinal de Cabueñes, hace el mismo apunte. "Las bandas que suelen dedicarse a eso de robar casas suelen estar por aquí a partir de octubre y hasta febrero. No es raro que esta época sea baja; anochece muy tarde", razona la representante vecinal, que también ve desde hace semanas más controles de la Nacional en las entradas a la parroquia. Su queja, sin embargo, tiene que ver con las carreras ilegales. "Hace dos meses nos prometieron que colocarían badenes, pero seguimos esperando", recuerda.

Soledad Lafuente, su homóloga en Somió, completa: "Todos los fines de semana se siguen escuchando derrapes y carreras, aunque quizás la gente está últimamente menos alarmada. Y sabemos que es un problema muy difícil de controlar porque los que participan en esas quedadas se organizan con muy poca antelación por las redes sociales".

En Castiello de Bernueces, su presidente vecinal, Andrés Alonso, avala también una "racha tranquila" en la zona rural respecto a robos en viviendas, pero insiste en la idoneidad de una reunión con Adriana Lastra o su equipo. "Nos gustaría comprobar que los cuerpos de seguridad tienen todos los medios que necesitan. A través de la federación también se planteó tener alguna comunicación con Fiscalía para tener información general sobre criminalidad. Son datos que deberían llegar a la gente", cuenta. En su parroquia, "no hay incidencias" por robos desde hace meses.

Juan Manuel Caso, líder vecinal de Deva, se queda también con una lectura positiva. "Es evidente que la Guardia Civil está más presente y por ahora la cosa está tranquila. Y menos mal, porque a principios de año parecía que venían los robos de dos en dos", recuerda.