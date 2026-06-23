El pintor Juan Nicieza vuelve a exponer en Gijón tras 15 años sin mostrar su nueva obra

Después de 15 años sin mostrar públicamente sus cuadros, el pintor Juan Nicieza Lavilla (Oviedo, 16-6-1976) vuelve a exponer y lo hace en Gijón, ciudad en la que lleva años afincado. Un total de 27 pinturas y dibujos de su obra reciente se pueden contemplar, hasta el próximo 10 de julio, en la Galería Félix, ubicada en el número 1 de la calle Concepción Arenal.

Bodegones de flores, de figuras hechas con plastilina, junto a imágenes de canes en zonas ajardinadas, pinturas del estudio del artista, paisajes y dos autorretratos hechos en distintos años integran la mayor parte de las obras que ahora se muestran al público. Todas pintadas del natural con lo que han visto directamente sus ojos o le ha quedado en la memoria, ya que «no puedo pintar sobre una foto», señala Juan Nicieza.

El artista, que también imparte clases de pintura a niños en su estudio de Viesques explica que ellos también le han inspirado algunas ideas para sus propias obras: «al trabajar con niños ves que hacen cosas muy chulas y me digo, ‘esta idea me la cojo’».

La mayoría de las pinturas que ahora exhibe en la Galería Félix están pintadas al óleo, con alguna excepción en la que ha optado por el acrílico para paisajes en exterior. Los dibujos están hechos de una sola vez. En el caso de las pinturas se ha tomado su tiempo, volviendo a trabajar sobre las mismas en algunos casos en varias ocasiones tras ir observándolas, en especial para matizar la iluminación de las sombras. «Las sombras, que tienen luz, son la gran batalla de muchos pintores», indica. También la de él.

Algunas de las obras de Juan Nicieza en su exposición. / Marcos León

La mayor parte de las obras que está exhibiendo en la Galería Félix son de formato medio y pintadas sobre tela, con alguna tabla y algún cartón también utilizados como superficie, aunque menos. El verde predomina en muchas de ellas. Verde «como es Asturias y también los verdes y ciertos azulados tienen algo como de mentolado», explica.

El pintor recuerda que pasó años en Holanda, «un país maravilloso, con una luz muy parecida a la de aquí, en el norte de España», durante los que se empapó de las obras de los pintores flamencos. «Me vino muy bien, igual que las visitas al Museo del Prado, que es una escuela constante», agrega.

Horario

Tras volver a mostrar en público sus obras tres lustros después, espera en lo sucesivo prodigarse más con el ritmo que le permita una dolencia que padece y que le afecta a las manos. La responsable de la galería, Sonia García Rodríguez, apunta que «estos últimos años trabajaba en sus cuadros, pero los guardaba y no se dejaba ver. A ver si ahora puede plantear una exposición al año o cada dos años».

El horario en el que la galería está abierta al público es, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También abre los sábados, aunque sólo por las mañanas.