Playa verde del Rinconín: primera inauguración en unos días y nuevo impulso tras el verano
El gobierno ultima el pliego de condicione del proyecto de construcción de pisos en Nuevo Gijón con el Plan Llave
A la inauguración a principios de julio de la primera fase de la playa verde del Rinconín, que llevará el nombre del futbolista y entrenador Luis Enrique, seguirán tras el verano avances para poder empezar a desarrollar equipamientos y espacios públicos vinculados al proyecto global de recuperación de esa franja de la costa gijonesa. "Esta misma mañana hemos tenido una reunión para ir avanzando y estamos muy contentos, de poder abrirla al público muy pronto y de poder tras el verano seguir con mucha intensidad trabajando en la siguiente fase", explicó el portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.
Lo que ahora se inaugura es una franja de terreno acondicionada con césped y pasos peatonales pero el trabajo global se hace en base al proyecto "Brisa Marina", del arquitecto Eloy Calvo, que ganó el concurso de ideas con una propuesta que planteaba "islas" temáticas con usos deportivos, de ocio, para la convivencia...
Últimos flecos para el Plan Llave y el parking de Flex
Martínez Salvador también adelantó que se están rematando los pliegos para poder sacar a licitación el proyecto de construcción de 180 pisos en Nuevo Gijón en el marco del Plan Llave y rematando el acuerdo con los dueños del solar donde se ubicaba la nave de Flex para poder convertirla en un aparcamiento. "Sin descartar que pueda estar operativo este verano", dijo el edil forista.
También sigue la búsqueda de una parcela para el proyecto de vivienda colaborativa, tras la polémica generada en Cabueñes por la opción de Los Maizales. El edil dejó claro que no hay una decisión ya tomada y que se buscan espacios por todo el concejo. "Nunca hemos afirmado que fuera esa parcela", concretó.
Martínez Salvador habló sobre todos estos asuntos tras dar cuenta de las decisiones de la Junta de Gobierno donde, por ejemplo, se aprobó el convenio con la Unión de Comerciantes para acciones de digitalización con una dotación de 400.000 euros, se concretaron los ajustes administrativos tras la autorización por el Ministerio de prorrogar hasta final de año la actuación de la Obra Sindical de Contrueces, lo que evita devolver 1,7 millones de fondos europeos, y se modificó el contrato de comedores escolares en las escuelas infantiles.
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