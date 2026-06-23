VOX pide que la EMA facture directamente a las empresas de Bankunión 2
La formación plantea que cada nave reciba su propia factura del agua para evitar trámites adicionales y simplificar la gestión del polígono
VOX Gijón ha reclamado que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) asuma la lectura y facturación directa de los contadores individuales de las empresas ubicadas en el polígono industrial Bankunión 2. Según explica la formación, aunque cada nave dispone de su propio contador, el consumo se factura actualmente a través de un contador general, lo que obliga posteriormente a la coordinación del polígono a distribuir los costes entre las distintas empresas instaladas.
Una gestión más ágil
La portavoz municipal de VOX, Sara A. Rouco, considera que este sistema genera una carga administrativa innecesaria. “Si cada nave cuenta ya con un contador individual, lo lógico es que la lectura y la facturación se realicen directamente a cada usuario, tal y como sucede en otros polígonos industriales”, señala.
Desde el grupo municipal sostienen que la medida permitiría agilizar trámites, mejorar la transparencia en la facturación y facilitar la gestión diaria de las empresas. “La Administración debe estar para facilitar la actividad económica, no para complicarla. Muchas veces pequeñas modificaciones de gestión como esta permiten ahorrar tiempo, evitar problemas y ofrecer un mejor servicio a quienes generan empleo y riqueza en nuestra ciudad”, añade Rouco.
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