Entre andamios, focos y altas temperaturas: Metrópoli ultima los preparativos para su decimotercera edición en Gijón

La cuenta atrás para la inauguración de la decimotercera edición de Metrópoli está a punto de llegar a su fin. El festival dará comienzo este viernes en el recinto ferial Luis Adaro, donde en las últimas jornadas los operarios han trabajado bajo altas temperaturas para avanzar en el montaje de los escenarios y el resto de ingredientes con los que contarán las instalaciones del certamen.

Aguantando las altas temperaturas y entre andamios, focos y pruebas de sonido, los encargados de levantar el escenario principal del festival trabajaron a destajo este miércoles. El movimiento de maquinaria y de personal fue constante desde primera hora de la mañana. En la parte superior del escenario principal, que luce de forma similar a las anteriores ediciones y ya tiene su estructura prácticamente terminada al igual que otro escenario de menor tamaño, se puede leer "Todo está en... Metrópoli". Con esa frase, los organizadores resumen la filosofía de un certamen que un año más reunirá conciertos, actividades familiares, exposiciones y restauración.

La cita principal de la primera jornada del festival será el espectáculo que ofrecerá Juan Magán en el escenario principal a las diez de la noche. Además, como aperitivo habrá un concierto de Mateo Eraña a las 20.30 horas. Ese será el pistoletazo de salida a diez jornadas en las que Metrópoli busca reafirmarse como una cita clave en los primeros compases del verano en la ciudad.

El festival llegará hasta el 5 de julio con una programación que se muestra fiel a un modelo cultural que combina grandes recitales, Comic Con, arte urbano, cultura digital, espacios de igualdad y programación familiar. Para poner a disposición de los asistentes todas esas áreas, operarios, técnicos y responsables de producción terminarán de realizar sus tareas este jueves.

Más allá de los dos escenarios, ya han comenzado las tareas de montaje de algunas de las carpas para barras en las que se venderán bebidas. Asimismo, están por llegar al recinto ferial las "food trucks" que cada año hacen las delicias de muchos de los grupos de amigos y familias que acuden a Metrópoli.

Tal y como destacó a LA NUEVA ESPAÑA la codirectora de Metrópoli, Suca García, la aspiración de la organización es que el certamen "se mantenga durante muchos años y que la gente se divierta y acceda a un montón de actividades por un precio popular". Con ese propósito, el festival afronta ya sus últimas horas de preparación antes de abrir las puertas de una nueva edición con la que pretende seguir consolidándose como uno de los grandes referentes del verano en Gijón.