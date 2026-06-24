El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja

El árbitro asturiano que está siendo investigado por agredir a una prostituta en enero ha vuelto a ser detenido por ejercer la violencia, en este caso, contra su expareja. Según ha podido saber este periódico, los hechos ocurrieron este fin de semana en Oviedo cuando la mujer denunció una agresión por la que el colegiado fue detenido y trasladado a comisaría. Allí permaneció hasta que el Juzgado de violencia sobre la mujer de Oviedo acogió el caso y decretó un juicio rápido a puerta cerrada en el que se llegó a una sentencia por conformidad.

Estos nuevos hechos se suman a los que están siendo investigados, desvelados por LA NUEVA ESPAÑA, por los que este árbitro ya pasó por calabozos, en ese momento los de la comisaría de El Natahoyo, tras una denuncia de una mujer que aseguraba que le había agredido sexualmente haciéndose pasar por un Policía Nacional. Las llamadas intercambiadas entre ambos fueron claves para certificar que el teléfono móvil era el del hombre, así como el reconocimiento que realizó la denunciante al ver una fotografía mostrada por los agentes.

La joven, de origen venezolano, relató que los primeros contactos se realizaron vía teléfono móvil, concertando una cita en un piso donde se ejercía la prostitución. El árbitro acudió al encuentro abrigado y portando debajo una camiseta con distintivos de la Policía Nacional. La mujer negó que le mostrara o viese algún otro tipo de documento de este cuerpo. El motivo de que se vieran era una cita sexual previamente acordada, pero el hombre le preguntó a la víctima una serie de cuestiones acerca de su situación legal e indagando acerca de si tenía noción de que podía ser expulsada del país. Todas estas cuestiones las realizó con el abrigo ya quitado y mostrando la camiseta de la Policía Nacional.

Ante el interrogatorio y "por miedo" a futuros problemas, fue cuando se produjo la supuesta agresión sexual, realizando "diferentes prácticas", y por la que el hombre no abonó ninguna cantidad de dinero que se había acordado previo al encuentro. Tras estos hechos, la mujer decidió denunciar y los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de la Policía Nacional del barrio de El Natahoyo tomaron el caso.

Tras realizar las diligencias correspondientes y la confirmación de la denunciante, procedieron al arresto del árbitro por unos presuntos hechos contra la libertad sexual. El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó su libertad provisional a la espera de que la instrucción siga su curso. En este proceso es cuando se ha producido esta segunda intervención policial por la que ha llegado a un acuerdo judicial con la otra parte.

En el momento que saltó la noticia, la Real Federación Española de Fútbol, que tuvo conocimiento a través de las páginas de este periódico, decretó la medida cautelar de apartarlo de la práctica y abrir un expediente de investigación. Este árbitro asturiano dirigió doce encuentros de Segunda División la reciente temporada. Precisamente, este martes el Comité Técnico de Árbitros hacía pública la lista de colegiados para la próxima campaña, detallando la baja el colegiado.