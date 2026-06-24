Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Al banquillo por gritarle “mujer con pirula; te amo” a una transexual en Gijón

El procesado se enfrenta a un delito contra la integridad moral

Vista del Palacio de Justicia.

Vista del Palacio de Justicia. / Juan Plaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Tamargo

“Misándrica”, “no te pongas roja”, “mujer con pirula”, “te amo”. Estas son algunas de las expresiones pronunciadas por un gijonés a una mujer transexual que le han llevado al banquillo de los acusados por un delito contra la integridad moral.

Los hechos, explica el Ministerio Fiscal, ocurrieron en la tarde del 6 de febrero del pasado año, cuando este individuo se acercó a la víctima, que iba con una amiga, y les preguntó por una dirección. Las interceptó en la calle Capua. “Con la finalidad de humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad debido a su condición de transexual”, expone el fiscal, este individuo comenzó a enlazar expresiones peyorativas contra la mujer.  

Entiende la acusación que, tanto por el tono elevado de sus palabras, como al hacer en un espacio público, dejó expuesta a la mujer transexual “a la mofa del resto de viandantes” y provocó en la víctima “sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad”.

Noticias relacionadas

La pena que solicita el Ministerio Fiscal asciende a nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 1.680 euros. Por la vía civil ya abonó 300 euros a la perjudicada. La vista oral se celebra mañana jueves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
  3. Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
  4. Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
  5. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  6. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
  7. Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
  8. Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro 'El manual': 'Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación

Al banquillo por gritarle “mujer con pirula; te amo” a una transexual en Gijón

Al banquillo por gritarle “mujer con pirula; te amo” a una transexual en Gijón

Recompensa al trabajo en equipo en Gijón: Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec estrenan nueva furgoneta para sus labores sociales

Recompensa al trabajo en equipo en Gijón: Mar de Niebla, Abierto Hasta el Amanecer y 7R Servitec estrenan nueva furgoneta para sus labores sociales

El calor sigue sin dar tregua en Gijón

Dos nuevas escuelinas para Gijón: licitan las obras para acoger bebés en el colegio Santa Olaya y el Rey Pelayo

Dos nuevas escuelinas para Gijón: licitan las obras para acoger bebés en el colegio Santa Olaya y el Rey Pelayo

La Villa Romana de Veranes volverá a convertirse en epicentro del verano arqueológico gijonés

La Villa Romana de Veranes volverá a convertirse en epicentro del verano arqueológico gijonés

La formación y el ocio marcan la agenda semanal de El Llano

La formación y el ocio marcan la agenda semanal de El Llano

La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

Fallos intermitentes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón complican los trámites online

Fallos intermitentes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón complican los trámites online
Tracking Pixel Contents