Al banquillo por gritarle “mujer con pirula; te amo” a una transexual en Gijón

“Misándrica”, “no te pongas roja”, “mujer con pirula”, “te amo”. Estas son algunas de las expresiones pronunciadas por un gijonés a una mujer transexual que le han llevado al banquillo de los acusados por un delito contra la integridad moral.

Los hechos, explica el Ministerio Fiscal, ocurrieron en la tarde del 6 de febrero del pasado año, cuando este individuo se acercó a la víctima, que iba con una amiga, y les preguntó por una dirección. Las interceptó en la calle Capua. “Con la finalidad de humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad debido a su condición de transexual”, expone el fiscal, este individuo comenzó a enlazar expresiones peyorativas contra la mujer.

Entiende la acusación que, tanto por el tono elevado de sus palabras, como al hacer en un espacio público, dejó expuesta a la mujer transexual “a la mofa del resto de viandantes” y provocó en la víctima “sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad”.

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La pena que solicita el Ministerio Fiscal asciende a nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 1.680 euros. Por la vía civil ya abonó 300 euros a la perjudicada. La vista oral se celebra mañana jueves.