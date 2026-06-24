Un café para escuchar a quienes construyeron la ciudad

Un café y una conversación, con esa fórmula sencilla, el Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha “Un café con nuestros mayores”, una iniciativa que arrancó este miércoles en el centro de mayores de La Camocha y que recorrerá distintos barrios de la ciudad con el objetivo de acercar la administración a las personas mayores y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.

El encuentro contó con la participación del concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, quien defendió la importancia de escuchar a un colectivo que considera prioritario dentro de las políticas municipales. “La política municipal no se hace solo desde el despacho. Hay que ir a la calle, sentarse con los vecinos y conocer sus problemas reales”, señaló.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal dirigida a las personas mayores, uno de los principales ejes de actuación de la concejalía. Pendás destacó especialmente el trabajo que se está desarrollando para combatir la soledad no deseada, un fenómeno que afecta a numerosas personas mayores y que el Ayuntamiento pretende abordar a través de nuevas herramientas de participación y apoyo vecinal.

Centros para hacer vida social

El concejal también reivindicó el papel de los nueve centros de mayores repartidos por Gijón, que, según explicó, han evolucionado para convertirse en espacios de convivencia y participación más allá de su función tradicional. A ello se suman el incremento de las ayudas destinadas a asociaciones y entidades que trabajan con mayores y la colaboración con organizaciones como Cruz Roja, Cuantayá o Adafa.

Con esta ronda de encuentros, el Ayuntamiento pretende abrir un canal directo con los mayores de los distintos barrios. “Hay que escucharlos, acompañarlos y empaparse de lo que necesitan”, resumió Pendás.