El calor sigue sin dar tregua en Gijón

Un chapuzón en el mar, botellas frías de agua, abanicos y paraguas como sombrillas y buscando rincones a la sombra. La ola de calor que azota Asturias se sigue sintiendo en Gijón, donde se superaron los 32 grados en una jornada de intenso calor que llenó las playas del concejo.

"Peligro importante este miércoles, e incluso extraordinario, por altas temperaturas". Este era el mensaje que a través de las redes sociales enviaba la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). Asturias no se libró, y aunque hubo zonas especialmente afectadas -Cabrales alcanzó este miércoles una máxima de 40,6 grados- en Gijón se padecieron las altas temperaturas durante todo el día. Un calor sofocante que dejó las playas a rebosar.

Ya por la tarde hubo un pequeño amago de lluvia. Apenas cayeron cuatro gotas de agua que motivó que muchos de los bañistas abandonasen los arenales, pero fue una falsa alarma. El calor siguió y también los chapuzones para hacerle frente.

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La previsión meteorológica, eso sí, cambiará a partir de mañana jueves, con un sensible descenso de las temperaturas. Se espera una máxima de 26 grados.