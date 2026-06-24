Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El calor sigue sin dar tregua en Gijón

La ciudad supera los 32 grados

El calor sigue sin dar tregua en Gijón (en imágenes)

El calor sigue sin dar tregua en Gijón (en imágenes)

Ver galería

El calor sigue sin dar tregua en Gijón (en imágenes) / Mario Canteli

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Demi Taneva

Demi Taneva

Un chapuzón en el mar, botellas frías de agua, abanicos y paraguas como sombrillas y buscando rincones a la sombra. La ola de calor que azota Asturias se sigue sintiendo en Gijón, donde se superaron los 32 grados en una jornada de intenso calor que llenó las playas del concejo.

"Peligro importante este miércoles, e incluso extraordinario, por altas temperaturas". Este era el mensaje que a través de las redes sociales enviaba la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). Asturias no se libró, y aunque hubo zonas especialmente afectadas -Cabrales alcanzó este miércoles una máxima de 40,6 grados- en Gijón se padecieron las altas temperaturas durante todo el día. Un calor sofocante que dejó las playas a rebosar.

Ya por la tarde hubo un pequeño amago de lluvia. Apenas cayeron cuatro gotas de agua que motivó que muchos de los bañistas abandonasen los arenales, pero fue una falsa alarma. El calor siguió y también los chapuzones para hacerle frente.

Noticias relacionadas

La previsión meteorológica, eso sí, cambiará a partir de mañana jueves, con un sensible descenso de las temperaturas. Se espera una máxima de 26 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
  3. Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
  4. Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
  5. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  6. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
  7. Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
  8. Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro 'El manual': 'Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación

El calor sigue sin dar tregua en Gijón

Dos nuevas escuelinas para Gijón: licitan las obras para acoger bebés en el colegio Santa Olaya y el Rey Pelayo

Dos nuevas escuelinas para Gijón: licitan las obras para acoger bebés en el colegio Santa Olaya y el Rey Pelayo

La Villa Romana de Veranes volverá a convertirse en epicentro del verano arqueológico gijonés

La Villa Romana de Veranes volverá a convertirse en epicentro del verano arqueológico gijonés

La formación y el ocio marcan la agenda semanal de El Llano

La formación y el ocio marcan la agenda semanal de El Llano

La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

La cara menos festiva de la noche de San Juan: más de 6 toneladas de residuos recogidos

Fallos intermitentes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón complican los trámites online

Fallos intermitentes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón complican los trámites online

El proyecto con el que Asturias quiere dar un gran empujón a la Zalia, a los puertos y la conectividad industrial de toda la región

El proyecto con el que Asturias quiere dar un gran empujón a la Zalia, a los puertos y la conectividad industrial de toda la región

Las líderes del sector industrial de Asturias se unen en la búsqueda del talento femenino: "Tener referentes es la clave"

Las líderes del sector industrial de Asturias se unen en la búsqueda del talento femenino: "Tener referentes es la clave"
Tracking Pixel Contents