Comienzan las catas en el entorno de la Laboral, claves para el proyecto para recuperar la piscina

El plan para recuperar la piscina de la Laboral vuelve a reactivarse con trabajos sobre el terreno, esta vez, con el anunciado programa de catas y estudio geológico que, se espera, servirá de base para tener un diagnóstico actualizado del subsuelo, que lleva décadas sin revisarse. El Ayuntamiento, que había recibido en marzo el permiso del Principado para acometer esta tarea –una autorización imprescindible por la protección como Bien de Interés Cultural que tiene todo el edificio y su entorno–, la ha podido iniciar este miércoles a través de la empresa Ingenort. Se prevén realizar en torno a una veintena de sondeos.

Señalan desde la concejalía de Deportes, responsabilidad del popular Jorge Pañeda, que los sondeos alcanzarán una profundidad máxima de dos metros y medio y que las primeras inspecciones oculares ya aprecian la presencia de alguna grieta. "El objetivo es quitar el gresite y comprobarlo", señalan.

La hipótesis de partida es que el vaso de la piscina, que lleva décadas abandonado, se ha ido deteriorando debido a que la ausencia de agua ha generado una descompensación en la presión sobre el suelo y las paredes, acelerando así el desgaste general de la estructura y sin que nadie lo apreciase. Las grietas, de hecho, comenzaron a intuirse hace unos meses, cuando se acometió la retirada de lodos y verdín del entorno. De la veintena de sondeos, se espera también que alguno se pueda realizar en la sala de depuración, que también que quiere recuperar.

El análisis, que será supervisado por un geólogo, se concretará en un informe de conclusiones que se compartirá con el equipo de arquitectura que trabaja desde hace meses con el Ayuntamiento para redactar un proyecto de reforma que, ante las incógnitas técnicas, sigue en una fase embrionaria de desarrollo. Por ahora, se mantienen las previsiones iniciales: se cree que la inversión para recuperar la piscina de la Laboral y las pistas deportivas rondará los tres millones de euros, y que de ellos la mitad se tendrán que destinar al vaso de agua.

El arranque de los sondeos supone reactivar unos trabajos que se habían iniciado a finales del año pasado con una primera limpieza general del entorno a cargo de los operarios de Emulsa. Después, a inicios de año, se llevó a cabo la citada retirada de lodos del vaso de agua, una labor que fue compleja y que sacó 30.000 litros de agua ya en la primera jornada. La evacuación permitió también desatascar el desagüe del vaso, una mejora con la que se espera evitar que el recinto vuelva a anegarse en futuras jornadas de lluvia.

El Consistorio había sacado a licitación este estudio geotécnico el mes pasado y con un presupuesto de algo más de 14.000 euros. A inicios de este mismo mes, además, se comenzó a levantar la capa de gresite como labor previa al inicio de estas catas. Desde entonces, el grueso del vaso de la piscina luce desnudo, aunque también vandalizado por algún grafiti reciente.