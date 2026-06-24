Fallos intermitentes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón complican los trámites online
La caída no afectó a la web municipal ni a la plataforma de contratación, pero sí al funcionamiento de las plataformas de registro y pago de multas
Un fallo informático ha estado dando problemas esta mañana a la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón, la plataforma desde donde se pueden realizar los trámites online habituales para pagar multas y enviar notificaciones por registro. La caída del sistema parece ser intermitente y no afecta a la web municipal ni a la plataforma de contratación pública, que se canaliza a través de la web de Vortal. A última hora de esta mañana, de hecho, el incidente parecía resuelto.
Al intentar entrar en la sede electrónica, aparecía hoy a primera hora un aviso. "Estamos teniendo problemas de disponibilidad en parte de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento de Gijón que afecta al correcto funcionamiento de los servicios electrónicos", decía. "Mientras dure la incidencia y como alternativa, puede realizar la presentación de sus solicitudes y escritos a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado al que se encuentra adscrito el Ayuntamiento de Gijón, disponible en la dirección https://reg.redsara.es", añadía el Consistorio.
La app municipal para el móvil sí permitió acceder en todo momento a las pestañas de citas previas y no pareció verse afectada. Este tipo de fallos informáticos, por lo demás, son relativamente habituales y suelen solventarse en pocas horas.
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