Gijón acuerda con la parroquia de Caleao nuevas mejoras en la traída del agua

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) reunirá a su consejo de administración el próximo día 30 para aprobar, entre otros asuntos, un nuevo convenio con la parroquia rural de Caleao (Caso) para garantizar la traída de agua. El borrador del nuevo acuerdo plantea que el Ayuntamiento compense a la localidad con hasta 18.000 euros al año para que los operarios del pueblo vecino puedan realizar obras de mantenimiento en el entorno. Afianzan la colaboración entre ambas instituciones se ve necesario porque la llamada Fuentona de los Arrudos, desde Caleao, suministra en torno al 30 por ciento del consumo de agua de Gijón a través de una conducción de 59 kilómetros.

Se señala en la propuesta de convenio que esta parroquia rural "ha venido colaborando históricamente" con la EMA tanto en la custodia del entorno de la Fuentona como en labores de "accesibilidad, vigilancia y mantenimiento preventivo de la infraestructura de la traída de aguas que discurre por su ámbito territorial", así como que la localidad "presta su apoyo auxiliar" a los operarios municipales gijoneses para sus tareas operativas cuando así se requiere. Se trata de una colaboración "que se revela indispensable dada la orografía y la ubicación de los activos de la EMA, dentro del entorno del desfiladero de Los Arrudos, que, a la vez se encuentra dentro del Parque Natural de Redes y forma parte de montes de utilidad pública y terrenos de aprovechamiento comunal", se detalla en el documento.

Con el convenio, que viene a reforzar una labor que ya se hacía, Caleao se compromete a consolidar viales de servicio y hormigonar tramos desgastados para que los vehículos de la EMA puedan desplazarse por el entorno en condiciones de seguridad. También asume las tareas de mantenimiento de infraestructuras de paso, en concreto varios puentes, e instalará elementos de cierre para la ordenación de los usos ganaderos del entorno. Se pretende evitar con esto que arquetas y registros del suministro de agua a Gijón se vean dañados por las reses o vean afectadas sus condiciones de higiene.

Asume también Caleao la labor de limpiar cauces y aliviaderos del entorno y de garantizar el mantenimiento de la propia Fuentona con tareas de desbroce. Se plantea, además, "la puesta a punto de puntos de agua para uso ganadero y recreativo", para poder compatibilizarlos con la protección de la infraestructura hídrica. Por su parte, la EMA dará acceso a sus infraestructuras y facilitará la información necesaria para realizar cualquier tarea, y colaborará en lo que ambas partes decidan.