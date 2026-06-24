Gijón Bonito vuelve a llenar la ciudad de sabor marinero
Cerca de 60 establecimientos participan en una nueva edición de una iniciativa que combina gastronomía, promoción turística y actividades culturales en torno al bonito del norte
La llegada del bonito vuelve a protagonizar el verano gijonés con una nueva edición de Gijón Bonito, una iniciativa impulsada por Nortegráfico junto a Divertia, Visita Gijón y la Concejalía de Relaciones Institucionales que busca reforzar la vinculación de la ciudad con uno de sus productos más emblemáticos.
La propuesta se desarrollará durante la costera y contará con la participación de cerca de 60 establecimientos de Gijón. Más allá de las elaboraciones gastronómicas, el proyecto incluye actividades como el concurso fotográfico “El Gijón más bonito” y talleres culinarios en la Villa Romana de Veranes centrados en distintas formas de preparar y degustar el bonito.
El director de Nortegráfico, Vicente Fernández, destacó que la iniciativa pretende consolidarse como una marca de ciudad ligada al mar, la hostelería y la identidad local. “Buscamos una identidad propia que nos ayude a proyectar Gijón fuera de Asturias”, señaló.
Por su parte, el presidente de Divertia, Oliver Suárez, subrayó la importancia de una cita que contribuye a dinamizar la actividad hostelera durante el verano. La edición de este año contará además con una amplia campaña promocional y acciones de difusión fuera de Asturias para seguir reforzando la imagen de Gijón asociada a la gastronomía y al turismo.
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